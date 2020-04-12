В Новосибирской области подтвердили еще 10 случаев COVID-19

В Новосибирской области количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось сразу на треть.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, по данным на утро 12 апреля, количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в регионе - 38. За минувшие сутки диагноз COVID-19 был лабораторно подтвержден еще у 10 пациентов.

Из них семь случаев - контакты с инфицированными пациентами, выявленными ранее. Два человека из региона не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали. Еще один заболевший - иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. По данным медиков, круг контактов инфицированных определен, за всеми установлено медицинское наблюдение.

В детской инфекционной больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. К счастью, положительных результатов теста на новый коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска, по данным на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 28 человек диагноз лабораторно подтвержден. Напомним, 10 пациентов уже выздоровели и были выписаны.