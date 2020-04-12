Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что космонавты будут проходить часть подготовки в Российском университете сепцназа в Гудермесе. Об этом он написал на своей странице в VK.

По его словам, у региона есть планы по взаимодействию с Центром подготовки космонавтов. "Есть договоренность, что часть предполетной подготовки космонавты будут проходить на базе Российского университета спецназа в Гудермесе", - сообщил Кадыров.

Также в Чечне сейчас занимаются восстановлением легендарного реактивного самолета ТУ-104, на котором тренировались первые советские космонавты.

Справка "РГ"

Российский университет находится на въезде в город Гудермес.

Комплекс расположился на площади в более 400 гектаров и состоит из 95 зданий и сооружений и занимается несколькими направлениями подготовки спецслужб и гражданских - огневая подготовка, стендовая стрельба, имитирующая охоту (спортинг), аэротрубная и парашютная подготовка, альпинистская.