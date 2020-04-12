Фестиваль балета Dance Open пройдет в онлайн-формате

Екатерина, сначала давайте про online, который в апреле: что вы придумали?

Екатерина Галанова: Когда театры стали уходить в сеть, "стримить" и доставать из закромов редкие записи, мы задумались. С одной стороны, у нас тоже очень богатые архивы, а с другой - хотелось удивить. В итоге весь контент марафона мы собрали с нуля.

14 апреля мы открываем Кинозал Dance Open: многие европейские труппы предложили нам свои спектакли -для online-трансляций мы отобрали семь.

Начнем с постановки "Кармина Бурана" Клода Брюмашона и балета Большого театра Женевы. Это очень красивая, энергетичная, жизнеутверждающая вещь, и сегодня она будет смотреться помощнее любого сеанса психотерапии. Еще из глубокого философского - "Фауст" Син Пэн Ванга в исполнении балета Дортмунда, Stabat Mater Эдварда Клюга и Балета Марибора, "Болеро" Мауро де Кандиа и Театра Оснабрюк.

Очень актуально прозвучит "Пастораль" Тьери Маландэна на музыку Бетховена. Этот балет о том, как важно и в замкнутом пространстве побеждать своих демонов, оставаясь при этом человеком…

Про любовь у нас есть китайская сага "Сон в красном тереме" - это еще один подарок Балета Дортмунда. И внимание: хит Dance Open-2018 - "Щелкунчик" Йеруна Вербрюггена. Этот блокбастер в стилистике Тима Бертона я советую смотреть всем, особенно тем, кто уже не помнит себя в пятнадцать лет…

Екатерина Галанова, руководитель Dance Open: Балетоманам в этом году повезет дважды. Фото: Пресс-служба Dance Open

А что еще? Какая у вас "off-программа"?

Екатерина Галанова: Еще лекционный курс "Университеты балета", где данс-критики объяснят, почему даже сегодня люди продолжают танцевать...

Чтобы развлечь зрителей, вместе мы подготовили сумасшедшую видео-рубрику Stay Homе - специально для Dance Open. Увидите: такой позитив возможен только на карантине!

Впервые мы в соавторстве с экспертами балетного театра решились на большую исследовательскую работу: 25 апреля на сайте danceopen.com откроется авторская онлайн-энциклопедия "Чеккетти и балет XX века". Речь идет о некоем "генеалогическом древе" мирового балета, которое мы постарались "взрастить", оттолкнувшись от фигуры этого гениального педагога и танцовщика.

Зимой мы придумали совместный проект с Hot Culture Саши Малича, и теперь, наконец, узнаем, что думают о балете танцор электро Тимофей Смирнов, модельер Татьяна Парфенова, галерист Марина Гисич и художник-каллиграф Покрас Лампас.

Жаль только, гала-концерта не будет…

Екатерина Галанова: Будет. Обещали 27 апреля - сделаем. И даже больше обычного. Три вечера подряд в Яндекс.Эфир будем показывать "Золотую коллекцию" Гала звезд в трех частях - подборку самых невероятных номеров от лучших танцовщиков планеты.

А 30 апреля покажем видеоисторию русского балета: от Сен-Леона и Жюля Перро до Бориса Эйфмана и Юрия Посохова. Там тоже будут танцевать звезды Гала Dance Open.

В общем, получается, в этом году балетоманам повезет дважды…

Екатерина Галанова: Да, если все у нас нормализуется - и в мире, и в стране - спектакли XIX сезона Dance Open, включая Гала-вечер, мы покажем в октябре-декабре, правда, на разных сценах. Сейчас пока даты и площадки называть рано: логистика очень сложная. Но почти вся программа сохраняется, так что спрашивайте.

Фото: Пресс-служба Dance open

Ок, в осенней афише - неожиданный жанр: "брейк-данс-хип-хоп-комедия". Что это? Откуда он вообще взялся на фестивале балета?

Екатерина Галанова: О, это Tie Break из Лиона! Классные ребята, они порвали не один фестиваль и покорили самые консервативные театры мира. Невероятно стильный коллектив, который балансирует на стыке жанров - джазовый мюзикл, сатирическая пантомима, цирковое шоу, даже уличная акробатика. Будет здорово. Сюда можно вести даже людей, которые ненавидят балет - и они будут в восторге.

Не боитесь, что ценители классического балета проклянут вас за то, что размываете рамки?

Екатерина Галанова: Хотелось бы быть первой, но, к сожалению, эту часовню развалила не я. Размывать рамки, совмещать несовместимое начали еще сто лет назад, во время Дягилевских сезонов.

Мы движемся по пути не просто расширения рамок, а смешения всех видов искусства. И даже может быть, не искусства, а чего-то другого. В этой связи показательна "Спящая красавица" бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена (ее представляет Балет Лейпцига). Невероятный микс всего, что можно и что нельзя. Вдобавок за костюмы и образы отвечает Чарли Ле Минду, эпатажный дизайнер-хоррормейкер, сотрудничавший с Леди Гагой… Только декорации для этого спектакля привезут из Лейпцига в пяти траках.

Подозреваю, что ни братьев Гримм, ни Шарля Перро в этой постановке не прослеживается.

Екатерина Галанова: Абсолютно. Есть красавица, которая спит, и это единственное совпадение. Зато там много, очень много всего другого. На зрителя сыплется катастрофическое количество идей, мыслей, смыслов, конфликтов, просто не успеваешь их считывать. Можно и пять раз посмотреть, но не все уловить. Хочется попросить: "А можно помедленнее?". Но Вербрюгген - бесспорный гений с зашкаливающей скоростью творчества, медленно он не может.

Я бы сказала, что "Спящая красавица" Вербрюггена - это спектакль о споре поколений: двадцатилетних и тех, кому за сорок. Даже больше - это манифест современной молодежи. Той, которая считает, что главное - быть счастливым в настоящий момент, и отвергает минимальное насилие над личностью. Он о том, что пока люди не научатся уважать волю другого человека, зло будет повторяться, принцесса будет продолжать колоться веретеном.

Невероятная, глубокая, философская история. При этом все так умно, тонко и в то же время ярко и выразительно подано. Один танец матрасов под "Вальс цветов" чего стоит. А брутальные волки в кожаных штанах, а нежный, почти андрогинный принц с леечкой…

Фото: Пресс-служба Dance Open

Кажется, я поняла, какой спектакль в нынешней программе занимает почетное место самого сумасшедшего.

Екатерина Галанова: А вот и нет! Есть еще фантасмагория "Сон в летнюю ночь" шведа Александра Экмана в исполнении Дортмундского балета. И я не знаю, какой из них безумнее.

Сразу предупрежу: "Сон" Экмана и "Сон" Шекспира - это очень разные сны. Их объединяет только название, зачарованность Днем летнего солнцестояния, смешение мистики и реальности.

Экмана не надо представлять. Это один из самых непредсказуемых и востребованных хореографов современности, адепт радикального абсурда и душераздирающего счастья, любитель эффектных картинок и сверхсложных технических решений. Он обрушил на сцену Парижской оперы тысячи сверкающих шаров, а Норвежскую утопил в шести тоннах воды - такое у него было "Лебединое озеро".

Что же он сделает с нашей петербургской сценой?

Екатерина Галанова: Завалит сеном!

А еще там будут летающие кровати, огромные диковинные рыбины и стол-алтарь длиной во всю сцену.

Собственно, из-за сложной машинерии спектакли Экмана практически невозможно привезти - они ставятся под определенную сцену, и приспособить их для другого театра чаще всего нельзя. Знаю огромное количество серьезнейших европейских площадок, которым было отказано. Но! У нас получилось!

А на что посоветуете идти любителям классики? Чтобы сюжет, костюмы, "правильная" постановка…

Екатерина Галанова: Вы знаете, в этом году совсем классических спектаклей нет. Но мы и не собирались привозить классику ради галочки. Наша цель - представить лучшее и новейшее в нынешнем балетном мире.

Есть неоклассика - Dutch National, легендарный коллектив из Нидерландов, давний фаворит петербургской публики. Программа этого сезона состоит из трех постановок - Джорджа Баланчина, Ханса ван Манена и Уильяма Форсайта. Здесь нет сюжета, но рисунок танца, эстетика движений доведены до безупречного совершенства.

Роскошную программу представит Национальный балет Испании. Они объединили балет с фламенко. Получилось невероятно. Мощь, нерв, любовь, страсть, жизнь - океан эмоций! Это не "фламенко для туристов". Это фламенко, которое говорит современным балетным языком.

Фото: Пресс-служба Dance Open

В целом программа фестиваля сбалансирована и очень разнообразна. Редкий случай, когда молодежь придет в театр - и полюбит балет. Я говорю даже не про хип-хоп, а про ту же "Спящую красавицу". В этот раз мы очень ждем 20-25-летних. Это их продукт.

Кстати, в декабрьском Гала будет много потрясающей хореографии, сделанной специально для Dance Open. Не буду раскрывать секреты, просто поверьте, каждый номер - эксклюзивный шедевр. И потом, как всегда, телеверсия выйдет на каналах "Культура" и Mezzo.

Раз в два года Dance Open вручает премии. 2020 год - как раз такой…

Екатерина Галанова: Я, если честно, в этом году уже думала не вручать.

Мы не можем позволить себе пышных церемоний: из-за переноса сезона фестиваль в огромном убытке. Чтобы вернуть людям полную стоимость билетов, мы взяли на себя комиссию платежной системы и покрыли ее из собственных средств. Сейчас все зрители, которые покупали билеты на сайте, уже получили обратно свои деньги. С первого же рабочего дня мы возобновим возврат денег за билеты, которые люди приобрели в кассе. Да и вообще - ситуация с пандемией сильно ударила по театрально-концертной и event-отрасли, и прогнозы пока самые грустные.

Но как нарушить традицию Премии, как обидеть артистов - взять и не вручить уже прибывшие с завода хрустальные статуэтки? Я не знаю. Пока не знаю.

Я за справедливость. Балетный мир - он очень тревожный. Сегодня ты танцуешь, а завтра получил травму и уже никогда не восстановишься до прежней формы. Нельзя отказывать звездам в признании.