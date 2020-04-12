Юристы обсудили правовые аспекты пандемии COVID-19

12 апреля в Северной столице завершился Петербургский международный юридический форум - 2020.

В соответствии с требованиями эпидемической ситуации он прошел в онлайн-формате. Форум был полностью посвящен проблемам, которые принес в современную жизнь коронавирус. Он получил порядковый номер "9 1/2", так как до начала пандемии в мае планировалось проведение Десятого, юбилейного ПМЮФ.

Коронавирус внес изменения во все сферы жизни - от политики и экономики до культуры и социальной защиты.

Как отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, после окончания пандемии реальность уже никогда не будет прежней, поэтому очень важно сохранить миссию права и прочность закона.

- Удаленное общение превращается из исключения в норму и ставит существенные вопросы - о норме рабочего времени, об ответственности работодателя за безопасность и комфорт рабочего места сотрудника, - привел он примеры. - Кроме того, мы имеем реальную угрозу деградации мировой экономики, а рецессия - это увеличение социальных расходов, ухудшение качества жизни, угроза мировой безработицы.

После окончания пандемии коронавируса очень важно сохранить миссию права и прочность закона

Россия оказалась лучше многих подготовлена к режиму самоизоляции граждан и переходу на бесконтактные технологии.

Задолго до пандемии была начата работа по переводу на специальные порталы государственных услуг, созданию образовательных платформ. И по наполнению портала "Культура. РФ", разнообразнейший контент которого позволяет заполнить увеличившийся в условиях изоляции досуг.

В то же время виртуальная жизнь обозначила целый ряд вполне реальных юридических проблем, в том числе вопросы исполнения контрактов в условиях форс-мажора, процедур банкротства и сохранения трудовых коллективов, поддержки малого и среднего бизнеса и сдерживания цен, авторского права и защиты прав потребителей.

Но главная мировая проблема, значимость которой подчеркнули все эксперты юридического форума, - это равный доступ к медицинской помощи. Многие страны уже признались в том, что оказались не готовы к экстремальным нагрузкам и не справляются с возрастающим потоком тяжелых больных.

По мнению генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, "кризис - повод, чтобы мы собрались и продолжили действовать вместе".

- Системы здравоохранения в наиболее пострадавших государствах продемонстрировали неготовность реагировать в режиме чрезвычайной ситуации, который мы не ожидали, - подчеркнула она. - Мы должны найти способы укрепить именно слабые звенья. Одновременно нужно обращать внимание на ситуации, с которыми сталкиваются уязвимые группы: тяжелобольные люди, переживающие сложные периоды, люди старшего возраста и те, кто не имеет возможности пользоваться частью медицинских услуг, например мигранты.

В свою очередь председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим отметил, что под особую социальную защиту взяты люди старше 65 лет. "Все они получили от государства четкий сигнал, что раз они в категории иска, то и правила для них другие. Около двух миллионов человек могут получить больничные - это обязательная мера максимум обойдется в 27 миллиардов рублей".