Как отличить волонтера проекта #Мывместе от мошенника

Петербургский Центр городских волонтеров распространил памятку, в которой призывает пенсионеров к бдительности и рассказывает, как отличить настоящего добровольца-помощника от мошенника.

Пожилые люди, которым волонтеры помогают с покупкой продуктов и лекарств, ведут себя очень по-разному. Одни нервничают и не доверяют, другие в порыве благодарности забывают обо всякой осторожности. Такие запросто могут открыть дверь злоумышленнику, который пришел под видом волонтера.

- Я не успел представиться, а бабушка мне сходу: "Ой, как хорошо, что вы позвонили. Номер моей заявки такой-то". Ужас! Я, конечно, объяснил ей, что так делать нельзя, но не уверен, что она запомнила, - рассказывает волонтер Сергей. - Теперь я веду с пенсионерами воспитательную работу. Звоню, представляюсь, и если они сразу начинают зачитывать список покупок, перебиваю: "Вы ничего не забыли у меня спросить? А номер заявки?" Не надо стесняться нас перепроверять, мы не обидимся, а вот мошенники не пройдут.

- И номер заявки спрашивают, и бейдж изучают. Но далеко не все, - делится наблюдениями Наталья. - Чаще демонстрируют безрассудную доверчивость. Однажды у меня не нашлось сдачи с пятитысячной купюры, и дедушка махнул рукой: "Ну и ладно, в следующий раз отдадите". Со сдачей мы тогда все-таки разобрались, но хотелось бы, чтобы впредь он был поосмотрительнее.

- Мне наоборот, чаще попадаются недоверчивые, - говорит Антон. - Иногда довольно много времени приходится потратить просто на то, чтобы объяснить по телефону, кто такие волонтеры вообще и как лично я докажу, что не хочу обманным путем проникнуть к ним в квартиру. В принципе, я их понимаю. Одно дело я, обеспеченный человек, могу за свои деньги купить все, что надо, дождаться, когда бабушка или дедушка проверит все по списку, сверит с чеками и только тогда отдаст мне деньги. А ведь многие студенты не располагают деньгами, особенно если речь идет о покупке лекарств на несколько тысяч рублей. Им приходится вначале приезжать к заявителям за необходимой суммой. И тут пенсионерам становится не по себе. Отдать деньги незнакомому человеку, у которого большая часть лица скрыта под маской, - это и в самом деле испытание для пожилого человека.

Главное, что пенсионеру необходимо сделать уже в начале телефонного разговора, - это убедиться, что перед ним настоящий аккредитованный доброволец, отмечают в волонтерском центре. Определить это несложно.

Первый шаг - уточнение номера заявки. Пятизначный код, под которым зарегистрировано обращение, пенсионерам говорят в момент их звонка в колл-центр. Полной информацией (номер заявки, имя, адрес и телефон), кроме обратившегося, владеют только координатор и непосредственно волонтер, выполняющий заказ. Такая схема должна исключить передачу персональных данных посторонним. Очень важно - номер заявки первым обязан назвать волонтер. Если цифры совпали, можно продолжать общение и диктовать список покупок.

Все аккредитованные волонтеры имеют бейджи единого образца. На титульной стороне - фотография волонтера с фамилией, именем и отчеством, на обратной - печать, индивидуальный номер добровольца и телефон горячей линии Центра городских волонтеров: (812) 245-32-20. Пенсионеры могут позвонить на этот номер и уточнить фамилию того, кто исполняет заявку, если в этом есть необходимость.

Если остались сомнения, можно попросить добровольца предъявить паспорт, чтобы сверить имя. Доброволец акции всегда носит с собой документ, удостоверяющий личность.

- Волонтеры никогда не придут если не оставлены заявки. Если вы (или ваши родственники и соседи) не звонили в колл-центр #Мывместе, то, скорее всего, перед вами мошенник, - подчеркивают в петербургском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. - На волонтере всегда есть маска и перчатки. Он никогда не будет заходить к вам в квартиру, передача продуктов и лекарств происходит только в парадной. В случае, если кажется, что за дверью стоит лжеволонтер, можно позвонить на ту же горячую линию и уточнить все детали.

Контакты

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.