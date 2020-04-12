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Концертный директор рассказал о состоянии Татьяны Булановой в реанимации

Новости
    12.04.2020, 12:07
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Известная российская певица Татьяна Буланова находится в реанимации Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, куда накануне была госпитализирована в предынсультном состоянии. Об этом "РГ" сообщил концертный директор исполнительницы Константин Сергеев.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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- Еще два дня назад у Тани стало "тянуть" левую руку, вчера вечером самочувствие резко ухудшилось. Таню госпитализировали. Врачи сказали, что она все правильно сделала, вовремя обратилась, не стала ждать, пока само пройдет, - отметил Сергеев.

По его словам, Татьяна Буланова находится в реанимации, но она в сознании и на связи.

- Мы с утра переписывались в WhatsApp. Таня чувствует себя хорошо, она сильная духом, она справится, - сказал концертный директор.

13 апреля станет известно, когда Татьяну Буланову переведут из реанимации и сколько времени она проведет в больнице.

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