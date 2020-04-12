В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру

Лучшие оперативники и следователи Архангельска брошены на раскрытие тройного убийства в квартире на улице Гагарина. При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.

По данным Следственного комитета по Архангельской области, спасателей вызвали соседи. Когда огнеборцы зашли в охваченную огнем квартиру, то увидели тела трех женщин. Одна скорее всего погибла от ножевых ранений. Причины смерти еще двух погибших установит судмедэкспертиза - тела были сильно повреждены огнем.

Сейчас следователи восстанавливают картину случившегося. Все началось с того, что в квартиру к 83-летней женщине зашла в гости ее 77-летняя соседка. Спустя какое-то время 43-летняя дочь соседки услышала в квартире шум и бросилась на помощь. Она уже не вернулась.

А затем квартира загорелась. Когда огонь потушили, то были обнаружены тела пожилой хозяйки, соседки и ее дочери.

По горячим следам никого задержать не удалось, неизвестный убийца скрылся с места происшествия. Сейчас следователи отрабатывают все версии случившегося.