Новости

Трех осиротевших медвежат доставили из Югры в челябинский приют 13:48
Выздоровевших после COVID-19 в Германии превысило число заболевших 13:42
В Архангельске взорвался грузовик с водителем кабине 13:35
Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек 13:30
В Новгородской области грузовик протаранил магазин 13:18
В заполярном поселке Междуречье объявили ЧС по коронавирусу 13:10
Александр Друзь снова сыграет в "Что? Где? Когда?" 13:09
Медведев: Россия остается одним из лидеров в космических исследованиях 13:07
Глава минздрава Калмыкии вышел на работу в инфекционный госпиталь 13:07
В Курске умер первый пациент с коронавирусом 13:06
Вывозной рейс из Сеула приземлился в аэропорту Хабаровска 13:04
В Испании полиции запретили поздравлять детей с днем рождения 12:53
В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру 12:51
"Матч ТВ" обеспечит съемки богослужений на Пасху 12:47
The Guardian: В тюрьме Ассанжа выявлена вспышка коронавируса 12:43
Немерюк: Не обеспечивающие соцдистанцию магазины могут быть закрыты 12:38
Телеведущий Александр Васильев заболел пневмонией 12:36
В Германии разгорелся скандал из появления шоколадных зайцев в масках 12:29
В Москве привлекли к ответственности 30 нарушителей карантина 12:20
Самолет из Сеула с россиянами приземлился во Владивостоке 12:20
В Крыму начнут контролировать самоизоляцию по биллингу телефонов 12:09
Еврокомиссия: Изоляция пожилых людей может продлиться до конца года 12:08
Концертный директор рассказал о состоянии Татьяны Булановой в реанимации 12:07
Побег сбежавших из психбольницы в Иркутске попал на видео 11:56
ВМФ России без огласки получил подводного разведчика 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру

Текст: Вера Черенева (Архангельск)

Лучшие оперативники и следователи Архангельска брошены на раскрытие тройного убийства в квартире на улице Гагарина. При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.

По данным Следственного комитета по Архангельской области, спасателей вызвали соседи. Когда огнеборцы зашли в охваченную огнем квартиру, то увидели тела трех женщин. Одна скорее всего погибла от ножевых ранений. Причины смерти еще двух погибших установит судмедэкспертиза - тела были сильно повреждены огнем.

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

Сейчас следователи восстанавливают картину случившегося. Все началось с того, что в квартиру к 83-летней женщине зашла в гости ее 77-летняя соседка. Спустя какое-то время 43-летняя дочь соседки услышала в квартире шум и бросилась на помощь. Она уже не вернулась.

А затем квартира загорелась. Когда огонь потушили, то были обнаружены тела пожилой хозяйки, соседки и ее дочери.

По горячим следам никого задержать не удалось, неизвестный убийца скрылся с места происшествия. Сейчас следователи отрабатывают все версии случившегося.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Пушков: Гегемония США уходит в прошлое
Израиль перестал принимать иностранные авиарейсы
В Гидромецентре сообщили о скором похолодании в ряде регионов России
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе