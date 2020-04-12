В Архангельске взорвался грузовик с водителем кабине

В Архангельске взорвался грузовик ГАЗель, в его кабине находился водитель. Он выжил чудом и сейчас находится в больнице.

Как сообщает ГУ МЧС по Архангельской области, все началось с того, что водитель грузовика решил переночевать в кабине. Чтобы не замерзнуть, мужчина завел двигатель на прогрев и в какой-то момент произошло возгорание топливной системы.

Грузовик работал на природном газе и после пожара взорвалось газобалонное оборудование. После этого пламя перекинулось на припаркованные рядом машины. Пострадали два инкассаторских автомобиля Ford Transit и легковая машина Toyota Camry.

Прибывшие на место спасатели достали из кабины водителя ГАЗели. У него ожоги рук, головы, дыхательных путей. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Далее огнеборцы начали тушить машины. Грузовик пострадал сильнее всего, у инкассаторских автомобилей повреждены двери и багажный отсек, Toyota Camry лишилась стекол.