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12.04.2020 23:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два рубля на вылет

В Коми пассажиров без масок лишают льготного проезда
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Сыктывкар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
В Республике Коми нашли способ, как бороться с теми, кто нарушает режим всеобщего карантина. Здесь объявили, что пассажиры без масок в пригородных автобусах лишаются льготных билетов. А вот тем, кто в маске, поездка обойдется дешевле. Речь идет о проезде из Выльгорта и Зеленца - маршруты 101, 108 и 174 - в Сыктывкар.

Как сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, таким образом здесь пытаются стимулировать пассажиров соблюдать необходимые правила безопасности на карантине. Если пассажиры заходят в автобус в масках, то они платят по карте 20 рублей, а наличными - 21. Остальным поездка обойдется в 23 рубля.

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Кстати, данные меры распространяются только на эти маршруты, потому что Выльгорт и Зеленец являются частью агломерации Сыктывкар. С началом карантина здесь отменили все рейсы. Люди были вынуждены идти домой из Сыктывкара по обочинам дорог. Поэтому и решили найти компромисс между потребностью и безопасностью. Несколько маршрутов вернули, но с одним требованием: обязательный проезд в масках. Поэтому транспортники поставили такое условие и своим пассажирам, увеличив стоимость проезда для тех, кто без масок, сославшись на падение пассажиропотока. Введение масочного режима позволит обеспечить безопасную транспортную доступность, в том числе возобновить перевозки по ряду межмуниципальных и муниципальных маршрутов. Правда, с подобной инициативой властей не согласились общественники, которые считают, что по закону надо было предупредить о повышении цены за проезд без маски за 10 дней, как того требует законодательство.

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