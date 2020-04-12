В Ленобласти нашли подпольный хостел с температурящими постояльцами

В поселке Новосергиевка Ленинградской области сотрудники полиции и санитарные врачи во время рейда нашли нелегальный хостел, где проживали 154 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Причем, у 14 жильцов хостела были симптомы острой респираторной вирусной инфекции.

Владелец отселил этих постояльцев в отдельное помещение, заверил проверяющих, что они находятся в изоляции.

Сейчас историю этого хостела изучают полицейские. По сути, нелегальная гостиница располагалась в коттедже за высоким забором. Постояльцы похожи на трудовых мигрантов. Стражи порядка выясняют, кто их работодатель.

Между тем, пока ведется разбирательство и постояльцы болеют, владелец подпольной гостиницы пообещал, что предоставит им питание и все товары первой необходимости.