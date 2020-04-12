Новости

Побег сбежавших из психбольницы в Иркутске попал на видео 11:56
ВМФ России без огласки получил подводного разведчика 11:42
В Подмосковье выявили еще 287 случаев заражения коронавирусом 11:38
На Кубани выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом 11:28
Из Сеула во Владивосток и Хабаровск вылетели более 220 россиян 11:17
В Москве почти половина заболевших младше 45 лет 11:17
В Гидромецентре сообщили о скором похолодании в ряде регионов России 11:11
В Ростове проверят больницу, где обнаружен коронавирус 11:07
Владельцы назвали главные "болячки" новой Lada 4х4 11:05
Власти Германии и Италии попросили своих граждан покинуть Бразилию 10:57
В Ленобласти нашли подпольный хостел с температурящими постояльцами 10:45
В Керчи и Симферополе выявили новые случаи заражения коронавирусом 10:40
Предпринимателям Ямала начали выплачивать компенсации 10:38
СМИ: "Тоттенхэм" продаст Кейна в "МЮ" за 250 млн долларов 10:33
Пушков: Гегемония США уходит в прошлое 10:18
Патриарх Кирилл в воскресенье отслужит торжественную литургию в Москве 10:13
В столице вылечились от коронавируса еще 188 человек 10:13
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске 10:02
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19 09:50
Зеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса 09:48
В Новосибирской области подтвердили еще 10 случаев COVID-19 09:45
Израиль перестал принимать иностранные авиарейсы 09:23
Тест: Как хорошо вы знаете мультфильмы Константина Бронзита? 09:00
В Корее не могут вылечить женщину, спровоцировавшую вспышку COVID-19 08:45
Посольство: Японию покинули более 170 россиян 08:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти нашли подпольный хостел с температурящими постояльцами

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В поселке Новосергиевка Ленинградской области сотрудники полиции и санитарные врачи во время рейда нашли нелегальный хостел, где проживали 154 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.

У работника Ленинградской АЭС выявлен коронавирус

Причем, у 14 жильцов хостела были симптомы острой респираторной вирусной инфекции.

Владелец отселил этих постояльцев в отдельное помещение, заверил проверяющих, что они находятся в изоляции.

Сейчас историю этого хостела изучают полицейские. По сути, нелегальная гостиница располагалась в коттедже за высоким забором. Постояльцы похожи на трудовых мигрантов. Стражи порядка выясняют, кто их работодатель.

Между тем, пока ведется разбирательство и постояльцы болеют, владелец подпольной гостиницы пообещал, что предоставит им питание и все товары первой необходимости.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Пушков: Гегемония США уходит в прошлое
Израиль перестал принимать иностранные авиарейсы
В Гидромецентре сообщили о скором похолодании в ряде регионов России
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе