В заполярном поселке Междуречье объявили ЧС по коронавирусу

В сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области объявили чрезвычайную ситуацию по коронавирусу. Об этом сообщили в районной администрации. Въезд и выезд с территории поселка ограничен "до особого указания". Туда отправится группировка МЧС России, которая развернет в Кольском районе мобильный госпиталь.

- Все подготовительные меры для этого региональными властями уже запущены, - прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По данным регионального оперативного штаба по эпидемиологической безопасности, по состоянию на 23:00 11 апреля в Мурманской области подтверждено 67 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 26 - в Кольском районе, 21 - в Кировско-Апатитской агломерации, 6 - в Мурманске, 6 - в ЗАТО Александровск, 5 - в Печенгском районе, 1 - в ЗАТО Североморск, 2 - в Мончегорске.