На Дону медики получат дополнительные выплаты

Из бюджета Ростовской области свыше 132 миллионов рублей будет направлено на выплаты работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам в условиях пандемии.

Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Голубев. Сообщает официальный сайт донского правительства.

Таким образом дополнительная материальная поддержка будет оказана врачам и медсестрам, занятым в первичном звене здравоохранения. Выплаты рассчитаны на три месяца. Ежемесячная доплата составит для врачей 10 тысяч рублей, для медицинских сестер - пять тысяч.

При этом категория получателей региональной выплаты расширена. К ней относятся врачи и фельдшеры поликлиник, ФАПов и амбулаторий, специалисты которых сейчас несут основную нагрузку по медицинскому наблюдению за самоизолированными гражданами.