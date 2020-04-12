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12.04.2020 15:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дону медики получат дополнительные выплаты

Текст: Елена Мелихова (Ростова-на-Дону)

Из бюджета Ростовской области свыше 132 миллионов рублей будет направлено на выплаты работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам в условиях пандемии.

Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Голубев. Сообщает официальный сайт донского правительства.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Таким образом дополнительная материальная поддержка будет оказана врачам и медсестрам, занятым в первичном звене здравоохранения. Выплаты рассчитаны на три месяца. Ежемесячная доплата составит для врачей 10 тысяч рублей, для медицинских сестер - пять тысяч.

При этом категория получателей региональной выплаты расширена. К ней относятся врачи и фельдшеры поликлиник, ФАПов и амбулаторий, специалисты которых сейчас несут основную нагрузку по медицинскому наблюдению за самоизолированными гражданами.

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