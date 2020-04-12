Как в Краснодаре артисты цирка ведут передачи для детей на карантине

Артисты Краснодарского цирка организовали цикл онлайн-трансляций для семей, вынужденных сидеть в четырех стенах в период карантина. Каждое утро с 1 апреля они выходят в прямой эфир и делятся с детьми секретами простых фокусов, изготавливают раствор для мыльных пузырей и учат надувать их с помощью подручных предметов, проводят зарядку и показывают несложные гимнастические упражнения.

Фокусник Александр Лаптев провел несколько эфиров в формате "Пока артисты дома" и раскрыл ребятам секреты некоторых трюков. Например, чтобы заставить предметы "повиснуть" в воздухе, достаточно спрятать в рукаве вилку…

- Каждый выпуск я стараюсь делать оригинальным, меняю реквизит. Программы длятся не более 20 минут и рассчитаны на ребят от 4 до 12 лет. Это не просто мастер-классы, а небольшие представления в домашней обстановке, ведь технологии фокусов держатся в секрете, потому что если они станут доступны и их сможет повторить ребенок, к иллюзионисту потеряют всякий интерес, - рассказывает Александр. - Дома мне помогает младшая дочь. Она у меня непоседа, поэтому в карантин пытаемся разнообразить ее игровую деятельность.

Корреспонденты "РГ" заглянули на кухню к артистам оригинального жанра Виолетте Некрасовой и Юрию Подсосенскому, откуда они ведут онлайн-трансляции. Первый мастер-класс они посвятили твистингу - моделированию фигурок из длинных шариков-сосисок. За считанные секунды супруги надувают шары, скручивают в руках - и вот, на глазах у зрителя появляется цирковой пудель.

- Если в процессе шар лопается, ничего страшного, - успокаивает Юрий. - Такие нехитрые приемы помогут родителям, у чьих детей в карантин дни рождения, сделать праздник чуточку ярче.

Виолетта и Юрий многие годы выступали воздушными гимнастами, гастролировали по стране. В 2019 году они вошли в состав мобильной группы Краснодарского цирка, созданной в юбилей 100-летия российского цирка. Артисты выезжают в районы Кубани, давая интерактивные программы в детских домах, геронтологических центрах, больницах. Сейчас они совмещают цирковую работу с преподаванием в студии Дома детского творчества "Созвездие" Пашковского микрорайона города.

- С введением карантина отменили все представления и занятия, поэтому сидим дома, чиним реквизит, даем детям задания - упражнения по общефизической подготовке, растяжка. Что-то большее уже невозможно, ведь как дистанционно страховать ребенка? - делится Виолетта. - У нас очень способные ученики - один мальчик пришел в студию в 15 лет, особо ничего не умел. Но за полтора года сделал мощный рывок - научился балансировать на пяти катушках, жонглировать. В этом году он и еще несколько ребят готовятся поступать в цирковые училища Москвы и Санкт-Петербурга.

О цирке супруги могут говорить часами. К примеру, домашние эфиры, несмотря на всю свою кажущуюся легкость, вести сложнее, чем выступать перед публикой. В зале всегда ощущаешь обратную реакцию, а на кухне от неловкости допускаешь ошибки. И вообще, цирковые люди весьма суеверны.

- В цирке у артистов много негласных правил: нельзя сидеть спиной к манежу, щелкать семечки, перешагивать через чужой реквизит или трогать его, особенно за этим ревниво следят воздушные гимнасты и иллюзионисты, которые самостоятельно подвешивают тросы и оборудование. От этого зависит их жизнь, - поясняет Юрий. - А еще, бывает, приглашаешь знакомого на представление, и в этот день в твоем номере обязательно что-нибудь произойдет.

Даже известный российский клоун Юрий Никулин вспоминал, что когда пригласил свою будущую жену на представление в цирк, то в тот день на ее глазах с ним произошел несчастный случай - он попал под скачущую лошадь. "Все дело в деньгах, - пояснял он потом, - Накануне этого случая я решил подсчитать, сколько заработаю денег в дни школьных каникул. И подсчитал, что на брюки себе заработаю. А считать, оказывается, нельзя было. Есть такая примета у старых артистов цирка".

Ко всем своим передачам артисты цирка тщательно готовятся, продумывая тему и сюжет. Причем стараются варьировать "цирковые" номера, с использованием сценического реквизита и костюмов, с различными мастер-классами. Ежедневно трансляции просматривают более 600 подписчиков и с каждым разом число зрителей растет.