В Ростовской области коронавирусом заболел ребенок

В Ростовской области зарегистрировано 52 больных с коронавирусом. Среди них пятилетний ребенок. Всего же за сутки выявлено 14 новых случаев.

Новые лабораторно подтвержденные случаи заражения зафиксированы в разных районах региона: пять - в Ростове-на-Дону, три - в Мартыновском районе, два - в городе Зверево, по одному - в Батайске, Донецке, Цимлянском и Октябрьском районах.

По данным Роспотребнадзора, в стационаре находятся 88 человек, в том числе один ребенок. Восемь человек в тяжелом состоянии.

Под медицинским наблюдением сегодня остаются 2 113 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 2 023 дончанина.