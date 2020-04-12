Кто должен платить за дезинфекцию подъездов во время карантина

Сегодня порой даже подъезды могут стать источником заражения. В том случае, когда в доме есть инфицированные коронавирусом или люди на карантине. И они все-таки выходят за пределы своих квартир. Чтобы обезопасить здоровых жильцов, в регионах начали регулярно дезинфицировать подъезды.

Корреспонденты "РГ" проверили, как это делается, какой опыт уже накопили управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ). Узнали о возникающих проблемах. И попросили прокомментировать все это исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светлану Разворотневу.

Губернатор объявил дезинфекцию

В Пензе обязанность проводить санитарную обработку подъездов, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, возложили на УК и ТСЖ постановлением губернатора области.

Для жильцов эта процедура дополнительных затрат не предусматривает. Работы осуществляются в рамках тарифа по обслуживанию и содержанию жилья.

Крупные УК уже отчитались о начатых мероприятиях. Они закупили средства и инвентарь, а некоторые пригласили спецорганизации.

Но, судя по переписки в соцсетях, так поступили далеко не все управляющие компании. Пензенцы жалуются, что дезинфекцию не видели даже в подъездах, которые находятся на карантине. А их, по разным данным, от 40 до 60 только в Пензе.

Всего под наблюдением в Пензенской области находятся 4,5 тысячи человек. Вместе с ними карантин терпят и соседи по несчастью. Все они круглосуточно наблюдают патруль у входной двери, а вот дезинфекторов видели далеко не все. "Весь подъезд звонит в разные инстанции по поводу обработки - полный ноль", - пожаловались жители девятиэтажки. Несколько дней назад из их подъезда госпитализировали семью с положительными тестами на коронавирус.

Много денег не надо

В Волгоградской области тоже началась санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах.

Вот двор в Советском районе Волгограда. "Мы уже обработали весь квартал. С утра начинаем. В подъездах брызгаем на стены, лестницы, поручни, почтовые ящики - к чему люди чаще всего прикасаются", - рассказывает слесарь-сантехник Дмитрий Цымбалистов.

Дмитрий и его напарник похожи на охотников за приведениями. Одеты в бумажные костюмы, защищающие от брызг. За спиной ранец с 12 литрами раствора, от него идет шланг с трубкой распрыскивателя. Обработка поверхностей проводится средствами, рекомендованными Роспотребнадзором.

Сколько же на это уходит денег? "У меня в управлении 56 домов, - рассказал гендиректор управляющей компании Андрей Земцов. - Приобрели элементарный инвентарь. Ранцевый распылитель стоит в пределах трех тысяч рублей. С их помощью восемь подъездов пятиэтажки два человека обрабатывают за 15-20 минут. У нас работают два звена. Это четыре ранца. Одноразовый костюм - 90 рублей. Белизна стоит 22 рубля за литр. Одной заправки хватает на 12-16 подъездов. Затраты настолько незначительны, что выставлять жителям счет недопустимо".

Детские площадки закрыты

С дезинфекцией детских площадок дело обстоит по-разному. В Пензе их некоторые управляющие компании все-таки обрабатывают. Но кое-где аттракционы просто обнесли полосатой лентой, чтобы к ним и не приближались.

В Волгограде вход на них чаще закрыт. Качели и карусели обвязаны красно-белыми лентами, запрещающими воспользоваться игровым оборудованием. Но на всякий случай в некоторых дворах их опрыскивают обеззараживающим раствором. А то люди бывают упрямыми, меры предосторожности не все принимают, поясняют в управляющих компаний.

Комментарий

Прояснить некоторые подробности и правила дезинфекции подъездов "РГ" попросила исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль", члена Общественной палаты РФ Светлану Разворотневу.

Светлана Викторовна, в Пензе обязанность проводить санитарную обработку подъездов возложили на УК и ТСЖ постановлением губернатора. Распоряжение главы региона обязательно? Или если объявлен режим повышенной готовности - подъезды должны дезинфицировать автоматически?

Разворотнева: Минимальный перечень услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома определен постановлением правительства (№ 290 от 03.04.2013 года). В перечне этих работ дезинфекция отсутствует.

Но Жилищный кодекс позволяет собственникам на общем собрании определять дополнительный перечень работ.

То есть управляющие компании не обязаны проводить дезинфекцию?

Разворотнева: Ситуация с пандемией заставила органы власти действовать, не оглядываясь на законы.

3 апреля глава Роспотребнадзора направила руководителям регионов письмо с рекомендациями. В нем также есть рекомендация организовать санобработки мест общего пользования в многоквартирных домах. Следом в адрес управляющих организаций из региональных органов власти были направлены директивы. Правда, в большинстве случаев о финансовых источниках этих мероприятий сообщить забыли.

И жильцам придется доплачивать за дезинфекцию?

Разворотнева: Без решения общего собрания управляющая компания не может повышать тарифы на содержание общего имущества.

Как сообщают собкоры "РГ", например, в Пензе, в Волгограде санобработку проводят бесплатно. Почему бы всем не взять с них пример?

Разворотнева: Конечно, людям в условиях кризиса и падения доходов дополнительные платежи предлагать как-то неправильно. Но и из бюджетов в подавляющем большинстве регионов эти мероприятия не финансируются. Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья (ТСЖ) предложено изыскать "внутренние резервы".

В особенно сложной ситуации оказались ТСЖ, которые не являются коммерческими организациями, не получают прибыль, и, значит, внутренние финансовые резервы у них отсутствуют.

Понимаете, понятие "режим повышенной готовности" никак не определен в российском законодательстве. Такое у нас впервые. Соответственно, во многих случаях непонятно, кого и к чему такой режим обязывает.

А сами жильцы могут заставить свою УК проводить дезинфекцию? Как это сделать? И если откажут - куда жаловаться?

Разворотнева: Решения о проведении любых работ, направленных на содержание общедомового имущества, принимают собственники. Соответственно в тех квартирах, где граждане проживают по договору социального найма, собственником является муниципалитет.

Для принятия любого решения, связанного с содержанием дома, необходимо провести общее собрание - очное или заочное. И в нем должны принять участие собственники, которые в совокупности владеют не менее чем 50 процентами квадратных метров от общей площади помещений в доме. Решения принимаются простым большинством.

Если управляющая компания не выполняет решений собственников - необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию.

Вообще, на какие средства (из какой графы платежки) можно проводить дезинфекцию?

Разворотнева: Некоторые управляющие компании (при наличии соответствующего решения собственников, принятого на общем собрании), создают такие резервные фонды. Но это бывает крайне редко.

Как правило, в смете на содержание многоквартирного дома расходы на чрезвычайные ситуации не предусмотрены. При объявлении режима ЧС работы финансируются из муниципальных фондов, предусмотренных для таких случаев. Таким образом, в сметах управляющих компаний в настоящее время отсутствуют деньги на проведение дезинфекции подъездов.

Как часто должна проходить санобработка подъездов?

Разворотнева: Частота выполнения любых работ по содержанию общедомового имущества определяется договором управления, принятым на общем собрании собственников. Соответственно, можно с уверенностью сказать, что в действующих сегодня договорах управления не только отсутствует упоминания о частоте санобработки подъездов, но и сами работы.

Хорошо, тогда что должно входить в эти работы: только мытье полов со спецраствором? Или перила и стены тоже?

Разворотнева: Есть самые общие пожелания, изложенные в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Все остальное зависит от фантазии чиновников на местах.

Детские площадки во дворах тоже надо обрабатывать? Или они должны быть просто огорожены? Кто за это отвечает?

Разворотнева: В письме Поповой есть рекомендация также обрабатывать скамейки и малые архитектурные формы. Так что обязанности по обработке ложатся на собственника.

Если детские площадки расположены на отмежеванной территории, являющейся общедомовым имуществом многоквартирного дома, обработка ложится на управляющую организацию или ТСЖ. Если на муниципальной земле - то орган местного самоуправления.

Сейчас собрания жильцов проводить нельзя. Как посоветуете решать вопросы? Под протоколом же нужны подписи.

Разворотнева: Если собственники приняли ранее решения о проведении общих собраний собственников в сети интернет с использованием ресурсов, позволяющих идентифицировать личность - они могут голосовать онлайн.

Остальным, по-видимому, придется воздержаться от проведения собраний. Ведь даже заочная форма предлагает рассылку уведомлений, для чего придется дойти до почты. В условиях самоизоляции это не всем доступно.

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