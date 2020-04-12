На Дону составлено более двух тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

В Ростовской области по данным на 12 апреля полицией составлен уже 2261 протокол о нарушении гражданами самоизоляции.

За последние сутки 39 человек не смогли доказать полицейским обоснованности своего пребывания на улице. Об этом "РГ" сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по COVID-19.

По решению суда оштрафовано на Дону 13 человек на 15 тысяч рублей, на три тысячи рублей - четверо.

Отметим, штрафы в размере 15 тысяч рублей суды выносят за нарушение самоизоляции в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).