В Керчи и Симферополе выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Крыму за последние сутки выявлены еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращения распространения COVID-19 сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Один заболевший - это 85-летний житель Керчи, у которого контактов с другими людьми не было, поскольку он еще с 27 марта он был под меднаблюдением в инфекционном отделении.

Второй - 50-летний житель Симферополя, он за пределы РФ не выезжал. Но 28 марта к нему приехал сын-студент из Москвы, который заболел еще в столице, но за медпомощью не обращался.

- Случай привозной, один из членов семьи прилетел из Москвы, в результате его отец заболел, ходил на работу, и были контакты, как выясняется, - отметил Аксенов.

Руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что работодатель, где был трудоустроен заболевший житель Симферополя, не проверял состояние здоровья сотрудников. Но масочный режим на предприятии, со слов работодателя, соблюдался. Заболевший контактировал с пятью коллегами, работавшими на складе. У одного из них и у его жены уже есть симптомы ОРВИ - они госпитализированы в больницу, в инфекционное отделение. Остальные контактировавшие с ним на работе госпитализированы в Евпаторию.

Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов сообщил, что сейчас в обсерваторе находятся 147 человек, всего в Крыму 31 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 12 человек из заболевших уже выписаны. Тяжелых больных нет.