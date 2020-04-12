В Ростове проверят больницу, где обнаружен коронавирус

Созданная в администрации Ростова специальная комиссия начала проверку санитарно-эпидемиологического режима и качества оказания медицинской помощи в городской больнице номер 6.

Напомним, после жалобы пациентов, проходящих лечение в терапевтическом отделении этого лечебного учреждения от внебольничной пневмонии, проверка комиссии окружного представительства президента нашла подтверждение этих жалоб на нарушение правил санитарной безопасности. Материалы были переданы в СК региона.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по результатам предварительной проверки специальная комиссия также нашла подтверждение отдельных фактов нарушений санитарно-эпидемиологического режима. Притом что проводимое обследование и лечение больных с внебольничной пневмонией соответствовало алгоритму оказания медицинской помощи по основному профилю больницы.

Эксперты подтвердили, что пациентка с диагнозом "внебольничная пневмония" поступила в отделение 2 апреля.

"В этот же день у нее был взят анализ на новую коронавирусную инфекцию. Результат был получен 05.04.2020 года и оказался положительным. Незамедлительно пациентка была переведена в инфекционное отделение МБУЗ "Городская больница № 1 имени Семашко", сообщается в пресс- релизе администрации Ростова.

Однако до перевода женщина оставалась в общем отделении, где, по словам пациентов, не соблюдались элементарные санитарно- эпидемиологические правила.

Администрация города подчеркивает, что проведенный повторный анализ на коронавирус у пациентки дал отрицательный результат. И на данный момент она выписана в удовлетворительном состоянии с отрицательным анализом на коронавирусную инфекцию. "Сейчас женщина находится на самоизоляции в домашних условиях под наблюдением медиков. Третий анализ будет взят 14 апреля".

Карантин, как писала "РГ" со ссылкой на замглавы администрации по социальным вопросам Елену Кожухову, введен в терапевтическом отделении городской больницы №6. Остальных пациентов принимает отделение хирургии.

В настоящее время на карантине находятся 64 человека из числа сотрудников и пациентов. У всех взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Результаты ожидаются 13 апреля.