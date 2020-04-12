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12.04.2020 20:27
Рубрика: Власть

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Текст: Ольга Игнатова

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

Об этом она заявила в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" (жители центральной России увидят эфир в 22.00). По словам Голиковой, всем очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, выйти из этой ситуации. "Но полностью выйти из нее мы точно не сможем", - отметила вице-премьер.

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При этом Голикова уточнила, что установленную на данный момент дату завершения периода нерабочих дней выбрали не случайно. Для того, чтобы оценить принятые меры и степень распространения вируса, нужно не менее месяца - два цикла по 14 дней. Первый цикл завершится уже в начале следующей недели. Тогда, по словам вице-премьера, станет понятно, вышла ли ситуация с распространением вируса на плато или продолжает расти.

По данным оперативного штаба, по состоянию на воскресенье было зарегистрировано 15 770 случаев коронавирусной инфекции в России (прирост за сутки 2 186 случаев). 1 291 (+246 за сутки) человек выздоровел, 130 (+24 за сутки) - скончались.

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