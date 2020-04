Российские артисты поблагодарили врачей и волонтеров в прямом эфире

В субботу, 11 апреля, на исторической сцене Большого театра перед абсолютно пустым зрительным залом выступили лучшие артисты страны. Своим творчеством они выразили то, что сейчас в сердце каждого - огромную благодарность российским врачам, которые бесстрашно сражаются за жизни пациентов, волонтерам, которые взяли на себя заботу о людях из группы риска, а также всем, кто должен по долгу службы выходить на работу, чтобы жизнь в наших городах продолжалась.

Концерт-марафон "Мы вместе" транслировался в прямом эфире телеканала "Россия 1". Нужно также сказать, что каждый артист, который вышел на сцену вживую или по видеосвязи, также совершил в эти дни гражданский подвиг.

Марафон начался с видеоприветствия легендарных людей: артистов Веры Васильевой, Василия Ланового, Юрия Соломина и Александра Ширвиндта, прославленной гимнастки Ларисы Латыниной, хоккеиста Владислава Третьяка, режиссера Андрея Кончаловского. Все они говорили об одном - о добре и солидарности.

Концерт вели Андрей Малахов и Дарья Златопольская. В этот день зрители могли почувствовать, что преград и расстояний как будто не существует. И если люди не могут быть рядом в физическом смысле, то технологии могут помочь передать тепло их сердец. Марафон открыл Николай Расторгуев с песней "Все зависит от Бога" вместе с группой "Любэ", которая присоединилась к нему по видеосвязи. Затем на сцену Большого театра поднялся Александр Петров, чтобы прочесть "Пролог (Я разный)" Евгения Евтушенко. Далее Юлия Пересильд исполнила песню Анны Герман "Город влюбленных людей". Ну а после на сцену по видеосвязи "вышли" врачи - герои сегодняшних дней.

Не стало помехой для концерта и то, что Денис Мацуев сейчас находится в родном Иркутске. Пианист вышел на связь и сыграл для всей страны несколько произведений, среди которых даже детская песенка "Нам не страшен серый волк" - она способна поднять настроение и ребенку, и взрослому. Под аккомпанемент Мацуева Евгений Миронов исполнил песню "Журавль по небу летит" вместе со скрипачом Вадимом Репиным.

Телеканал "Россия" и Большой театр подарили россиянам возможность увидеть выступления титулованных исполнителей, на концерты которых многим невозможно попасть в обычной жизни. Среди них - артисты балета Сергей Полунин с мировым хитом Take me to Church и Светлана Захарова с Revelation. Константин Хабенский прочел стихи "Смычок и струны" под аккомпанемент альта и рояля Юрия Башмета и Ксении Башмет. А Дмитрий Певцов спел проникновенную композицию "Ты меня на рассвете разбудишь" из рок-оперы "Юнона и Авось".

Как уже говорилось выше, организаторы приготовили сюрпризы не только для взрослых. Детей наверняка впечатлило выступление юного Тимофея Яхнова, который сыграл на гобое "Адажио" Марчелло вместе с видеооркестром. Или номер Виты Корниенко, которая по-детски трогательно прочла стихотворение о маме "Посидим в тишине". Или такое выступление как борьба нанайских мальчиков в исполнении Олега Чернасова, солиста ансамбля имени Игоря Моисеева.

Также в концерте "Мы вместе" приняли участие такие артисты, как Николай Басков - исполнил "Ноктюрн" Арно Бабаджаняна; Константин Райкин - стихотворение "Дописывая этот стих"; Николай Луганский сыграл на рояле вальс Шопена Cis Moll; Дима Билан спел "Не отрекаются любя"; Сергей Гармаш - "Поющая дамба" Евгения Евтушенко; Александр Князев (виолончель) и Иван Бессонов (рояль) - "Лебедь" Сен-Санса; Олег Газманов - "Только дождись"; Тамара Гвердцители - "Как молоды мы были"; Юрий Башмет (альт) и Ксения Башмет (рояль) - пьеса "Экспромт" Дмитрия Шостаковича; Полина Гагарина - "Кукушка" Игоря Цоя; Игорь Крутой (рояль) - "Когда я закрываю глаза"; Михаил Боярский - "Все пройдет, и печаль и радость" и другие.

Музыкальный марафон благодарности завершил Владимир Машков. Народный артист России обратился к многомиллионной армии телезрителей: "Дорогие врачи, медсестры, нянечки, дорогие волонтеры. Огромное вам спасибо за все, что вы делаете для нас. Все, что происходит сегодня в мире, это, конечно, временные трудности. Наступит день, мы все пойдем по своим делам. У нас будет возможность посетить театры, музеи, библиотеки и кино. Все это - вопрос времени. Я хочу вам напомнить замечательное стихотворение Андрея Вознесенского. Оно о ценности времени. Кто знает, читайте вместе со мной. Мы же вместе".

Далее, под аккомпанемент трех роялей, за которыми сидели Денис Мацуев и финалисты конкурса "Синяя птица" Иван Бессонов и Елисей Мысин, под мелодию из кинофильма "Три тополя на Плющихе" Владимир Машков прочел стихотворение "Не забудь".

Прямая трансляция трехчасового концерта-марафона "Мы вметсе" велась не только в эфире телеканала "Россия". Концерт можно было посмотреть онлайн на сайтах russia.tv и vesti.ru, а также - на странице телеканале "России 1" в YouTube и на странице канала в сети ВКонтакте. Аудиоверсия транслировалась на радиостанциях "Маяк", "Радио России" и "Радио "Культура". Организаторами концерта "Мы вместе" стали телеканал "Россия" и Большой театр при поддержке Министерства культуры РФ.