Белый. Петербург. Мюзикл по мотивам романа Андрея Белого "Петербург". Музыка Георгия Фиртича. Либретто Константина Рубинского. Постановка Геннадия Тростянецкого. Дирижер Андрей Алексеев. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии.

Спектакль представляет Константин Рубинский, автор либретто:

Либретто "Петербурга" - это, скорее, игра в классику, смысловые и сюжетные вариации на роман Андрея Белого. В либретто я использовал мотивы поэзии того времени, мелькающие цитаты, аллюзии, ироническое переосмысление их - строчки А. Белого, А. Блока, И. Бродского, М. Волошина, Г. Державина, Г. Иванова, Ф. Сологуба и даже В. Лебедева-Кумача и Ю. Шевчука. Будучи тогда человеком другой "географической" принадлежности, я с огромным интересом и азартом вживался в историю, атмосферу, культурный климат Северной Пальмиры. (Сейчас я уже петербуржец - "роковая" постановка, думаю, сыграла тут не последнюю роль).

А сколько бессонных "скайпов" с главным генератором идеи, режиссёром Геннадием Тростянецким было проведено! Сколько поисков, споров, озарений, умноженных на мегабайты и гигабайты сетевого общения. И этот поиск продолжался до конца, буквально до последнего прогона.

Уникальная, полная немыслимой энергии музыка легендарного Георгия Фиртича. Мы были благодарными и понимающими друг друга соавторами. Счастлив, что получил опыт такого соавторства. Сегодня многие места Петербурга воспринимаются мною только через призму его музыки. Начинают "петься" в голове при прогулках Исакий, Зимний, Васильевский остров… Композитор был полон энергии продолжать работать, писать новое, писать дальше… Увы, его уход из жизни оборвал все планы, но "Белый. Петербург" остался его мощнейшим последним аккордом.

Если на минуту забыть символистский флер и вычурную метафоричность, мистический морок и арлекинаду, которые свойственны роману А. Белого, - что останется?.. У нас получилось произведение о доме и о бездомье. О целой стране начала двадцатого века (только ли?), потерявшей дом, а с ним и уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. О стране, сошедшей с ума и мечущейся в безумном маскараде пиров во время чумы и террора, рабочих стачек и политических интриг.

И о людях, которые мучительно и удивительно находят свой дом на фоне хаоса и распада, приходя к мысли, что семейный уют и праздничная ёлка, горящая лампа в окне и чувство тепла и любви не только важнее: они способны влиять и на тот самый хаос за окнами.

Фантасмагория? Да! Реальная история? А как же иначе? Явь и мистика сплетаются - только так и бывает в Петербурге.

P.S. Спектакль получил премии "Золотой софит" в номинациях "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле" и "Лучшая мужская роль" - Виктор Кривонос; "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа дирижера", "Лучшая мужская роль".