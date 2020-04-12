Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление

Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.

- Беспрецедентные меры, - напомнил эксперт, - были приняты странами для спасения своих экономик. Для этого в рынки были влиты колоссальные объемы денежной ликвидности, а реальному сектору оказаны объемные пакеты помощи крупнейшими мировыми центробанками. Все это смогло вдохнуть жизнь в депрессивные фондовые рынки.

Кроме того, позитивным настроениям на глобальных биржах способствовали данные по динамике заболевших Covid-19 в странах Евросоюза и оптимизм американских властей в отношении скорого перезапуска экономики.

Стабилизация ситуации на мировых финансовых рынках привела к постепенному возвращению денег иностранных фондов в российские активы, что вкупе с продажами Банком России валюты на открытом рынке оказало поддержку рублю.

На данном этапе ведомство Эльвиры Набиуллиной использует в основном два механизма. Первый - продажа валюты при снижении котировок нефти ниже цены отсечения, предусмотренного бюджетным правилом. Второй - продажа валюты, поступившей из Фонда национального благосостояния за акции Сбербанка, которая активируется при снижении цены нефти сорта Urals ниже 25 долларов.

Однако основную поддержку российской валюте, курс которой в период с 6 по 10 апреля показал рекордное за последние два года укрепление по отношению к доллару и евро, оказал рост цен на нефть.

Сильнейшее снижение глобального спроса на энергоносители из-за пандемии коронавируса и ценовая война, развязанная Саудовской Аравией, привели к падению цен на черное золото ниже 22 долларов за баррель, что поставило в тяжелейшее положение мировую нефтяную отрасль. И в дальнейшем вынудило крупнейших нефтепроизводителей сесть за стол переговоров.

По предварительным итогам прошедших в режиме видеоконференций саммитов ОПЕК+ и министров энергетики стран большой двадцатки, страны альянса готовы снизить добычу нефти в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки, с последующим его уменьшением до 8 миллионов в июле-декабре и 6 миллионов в январе-апреле 2021 года.

Независимые нефтедобытчики, включая США, Канаду и Норвегию, как ожидается, снизят добычу на 5 миллионов баррелей. В результате общее сокращение добычи нефти в мае-июне должно составить 15 миллионов баррелей в сутки.

И хотя на данном этапе озвученные объемы в полной мере не перекроют излишки сырья, образовавшиеся на мировом рынке, скоординированные действия заинтересованных сторон стабилизируют цены на нефть. Это в свою очередь, поддержит рубль, курс которого на предстоящей неделе будет находиться в диапазоне 72-75 по отношению к доллару и 79-82 по отношению к евро.