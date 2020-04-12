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12.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление

Текст: Георгий Панин
Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.

Фото: AP Photo/Eric Gay
Новая сделка ОПЕК+ удержит цены на нефть от дальнейшего падения

- Беспрецедентные меры, - напомнил эксперт, - были приняты странами для спасения своих экономик. Для этого в рынки были влиты колоссальные объемы денежной ликвидности, а реальному сектору оказаны объемные пакеты помощи крупнейшими мировыми центробанками. Все это смогло вдохнуть жизнь в депрессивные фондовые рынки.

Кроме того, позитивным настроениям на глобальных биржах способствовали данные по динамике заболевших Covid-19 в странах Евросоюза и оптимизм американских властей в отношении скорого перезапуска экономики.

Стабилизация ситуации на мировых финансовых рынках привела к постепенному возвращению денег иностранных фондов в российские активы, что вкупе с продажами Банком России валюты на открытом рынке оказало поддержку рублю.

На данном этапе ведомство Эльвиры Набиуллиной использует в основном два механизма. Первый - продажа валюты при снижении котировок нефти ниже цены отсечения, предусмотренного бюджетным правилом. Второй - продажа валюты, поступившей из Фонда национального благосостояния за акции Сбербанка, которая активируется при снижении цены нефти сорта Urals ниже 25 долларов.

Фото: iStock
Банк России опустил курс доллара ниже 75 рублей

Однако основную поддержку российской валюте, курс которой в период с 6 по 10 апреля показал рекордное за последние два года укрепление по отношению к доллару и евро, оказал рост цен на нефть.

Сильнейшее снижение глобального спроса на энергоносители из-за пандемии коронавируса и ценовая война, развязанная Саудовской Аравией, привели к падению цен на черное золото ниже 22 долларов за баррель, что поставило в тяжелейшее положение мировую нефтяную отрасль. И в дальнейшем вынудило крупнейших нефтепроизводителей сесть за стол переговоров.

По предварительным итогам прошедших в режиме видеоконференций саммитов ОПЕК+ и министров энергетики стран большой двадцатки, страны альянса готовы снизить добычу нефти в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки, с последующим его уменьшением до 8 миллионов в июле-декабре и 6 миллионов в январе-апреле 2021 года.

Независимые нефтедобытчики, включая США, Канаду и Норвегию, как ожидается, снизят добычу на 5 миллионов баррелей. В результате общее сокращение добычи нефти в мае-июне должно составить 15 миллионов баррелей в сутки.

И хотя на данном этапе озвученные объемы в полной мере не перекроют излишки сырья, образовавшиеся на мировом рынке, скоординированные действия заинтересованных сторон стабилизируют цены на нефть. Это в свою очередь, поддержит рубль, курс которого на предстоящей неделе будет находиться в диапазоне 72-75 по отношению к доллару и 79-82 по отношению к евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

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