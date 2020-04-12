РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.

Такие меры предприняты в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки.

Как следует из информации, представленной на сайте РЖД, например, отменяются поезда Саратов - Москва, Самара - Москва, Петрозаводск - Москва, Ульяновск - Москва, Кировск - Москва и другие поезда.

Пассажиры отмененных поездов смогут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Также есть возможность вернуть билет.

Как поясняют в компании, корректировка расписания происходит только в случае существования дублирующих поездов и в случае снижения спроса до менее 25% от общего количества предложенных мест.

Ранее в РЖД уже отменили более 70 поездов из-аз снижения спроса. Как отмечали в компании, с 21 марта спрос упал более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.