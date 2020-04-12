Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго

Представители французской авиакомпании Air France подтвердили факт обстрела из огнестрельного оружия самолета Airbus-330, который должен был совершить рейс из аэропорта Порт Нуар Республики Конго в Париж. Это был необычный рейс - самолет прибыл в Конго для эвакуации 220 граждан Франции в связи с эпидемией коронавируса нового типа. Прибывший 11 апреля из аэропорта Шарля де Голля самолет обстреляли, предположительно из полуавтоматического оружия, уже после посадки, никто не пострадал, на борту не было пассажиров.

Виновником, согласно сообщениям СМИ, мог оказаться один из сотрудников правоохранительных органов, несших службу на территории аэропорта. Предполагаемый стрелок был арестован, сейчас ведется следствие. Пули повредили фюзеляж самолета в его хвостовой части, из-за чего авиакомпания была вынуждена отложить вылет, пока не завершатся все необходимые проверки безопасности.

Обратный рейс первоначально должен был состояться в 10 часов утра 12 апреля, но был отложен, пока не прибудет новый самолет. "Рейс, запланированный на 10:00 утра, был отложен на 24 часа, чтобы получить разрешение на вылет нового самолета и экипажа из аэропорта в Париже", - сообщили Air France в социальных сетях.

Un Airbus A330 d'Air France chargé de rapatrier des ressortissants français au Congo a été la cible de tirs de la part d’un gendarme samedi soir à Pointe-Noire. L’appareil a subit des dommages qui le rendent indisponible. L’auteur des tirs a été arrêté

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