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12.04.2020 20:06
Рубрика: В мире

Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго

Текст: Юрий Чернов

Представители французской авиакомпании Air France подтвердили факт обстрела из огнестрельного оружия самолета Airbus-330, который должен был совершить рейс из аэропорта Порт Нуар Республики Конго в Париж. Это был необычный рейс - самолет прибыл в Конго для эвакуации 220 граждан Франции в связи с эпидемией коронавируса нового типа. Прибывший 11 апреля из аэропорта Шарля де Голля самолет обстреляли, предположительно из полуавтоматического оружия, уже после посадки, никто не пострадал, на борту не было пассажиров.

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Виновником, согласно сообщениям СМИ, мог оказаться один из сотрудников правоохранительных органов, несших службу на территории аэропорта. Предполагаемый стрелок был арестован, сейчас ведется следствие. Пули повредили фюзеляж самолета в его хвостовой части, из-за чего авиакомпания была вынуждена отложить вылет, пока не завершатся все необходимые проверки безопасности.

Обратный рейс первоначально должен был состояться в 10 часов утра 12 апреля, но был отложен, пока не прибудет новый самолет. "Рейс, запланированный на 10:00 утра, был отложен на 24 часа, чтобы получить разрешение на вылет нового самолета и экипажа из аэропорта в Париже", - сообщили Air France в социальных сетях.

В мире Европа Франция В мире Африка Конго

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