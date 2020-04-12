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12.04.2020 06:35
Рубрика: В мире

Шесть человек получили ранения на вечеринке в Калифорнии

Текст: Андрей Васильев

Шесть человек получили ранения на большой домашней вечеринке в Калифорнии, участники которой грубо нарушили режим самоизоляции, введенный властями штата.

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Стрельба произошла в субботу в жилом комплексе в Бейкерсфилде, на юге Калифорнии, говорится в сообщении шерифа округа Керн. По данным Associated Press, следователи обнаружили на месте происшествия около 90 гильз.

Среди пострадавших - четыре женщины и один мужчина, а также несовершеннолетняя девушка. Все они были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Власти разыскивают четырех подозреваемых.

19 марта губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом издал распоряжение о том, чтобы жители штата оставались дома в целях замедления распространения коронавируса. В документе говорится о том, что калифорнийцы должны покидать свои дома только в случае острой необходимости. В штате, население которого составляет почти 40 миллионов человек, было зарегистрировано более 21 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и более 590 смертельных случаев.

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