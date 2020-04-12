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12.04.2020 11:49
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Система здравоохранения США столкнулась с серьезным вызовом

К вечеру 10 апреля число заболевших COVID-19 в США превысило 500 тысяч человек, число умерших - 18 тысяч человек. В то же время число подтвержденных случаев заболевания в одном только штате Нью-Йорк превысило число заболевших в любой стране, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Mark Lennihan Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Фото: AP Photo/Mark Lennihan

10 апреля в утренней новостной передаче Columbia Broadcasting System сообщили, что число умерших от COVID-19 превысило возможности моргов, в связи с этим правительство отдало распоряжение выкопать траншею на острове Харт, который является самым большим кладбищем в США, чтобы захоронить новых жертв эпидемии.

После этого внимание общественности вновь переместилось на проблемы, стоящие перед системой здравоохранения США.

На известном новостном сайте Vox была опубликована информация о том, что согласно результатам опроса, обнародованного 4 апреля одним из американских некоммерческих научно-исследовательских институтов, в США около 43 тысяч медицинских работников были уволены за первый месяц после вспышки эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа.

В ходе борьбе с эпидемией COVID-19 число безработных медицинских работников установило рекорд за последние 30 лет. Согласно анализу газеты "Нью-Йорк Таймс" и других СМИ, это частично имеет отношение к финансовым трудностям больниц. По мере обострения эпидемии десятки штатов США уже потребовали от больниц прекратить делать несрочные операции, чтобы иметь дополнительную возможность предоставить пациентам с COVID-19 больше медицинских ресурсов. Для уменьшения себестоимости больницам приходится сокращать персонал для экономии расходов. Возможно, в такой ситуации могут закрыться сотни больниц.

На днях в Нью-Йорке начали призывать на службу медиков по всей стране. 40 тысяч медиков-добровольцев откликнулись на этот призыв. Однако, одна медсестра рассказала, что она потеряет свою нынешнюю работу, если поедет в Нью-Йорк для участия в противостоянии эпидемии.

По данным Американской академии семейных врачей, к концу апреля в США будут перемещены около 20 тысяч семейных докторов. Однако, до сих пор правительство не приняло никакое решение о предоставлении им компенсации.

Хотя Конгресс США выделил больницам страны 100 миллиардов долларов на смягчение ситуации с недостатком средств, этого далеко недостаточно. Несомненно, граждане США продолжают следить за действиями правительства. По мере непрерывного увеличения числа случаев заражения COVID-19 американской системе здравоохранения предстоит преодолеть серьезный вызов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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