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12.04.2020 12:43
Рубрика: В мире

The Guardian: В тюрьме Ассанжа выявлена вспышка коронавируса

Текст: Марина Алешина

Жизнь основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится под угрозой - вспышка коронавируса выявлена в лондонской тюрьме Белмарш, где он содержится уже год в ожидании начала слушаний об экстрадиции. Об этом сообщила газета The Guardian.

Фото: REUTERS/Andrew Winning
Ассанж просит освободить его с связи с угрозой коронавируса

Британские судьи получили письмо, подписанное юристом Стеллой Морис. Накануне женщина совершила "каминг-аут", поведав СМИ, что с 2015 года встречалась с Ассанжем во время его вынужденного многолетнего заточения в эквадорском посольстве и даже родила от него двоих сыновей. Теперь она требует освободить Джулиана, который "находится на грани". Мало того, что последний месяц он испытывает серьезные проблемы со здоровьем, так еще и в месте его содержания выявлен очаг коронавируса.

По информации друзей Ассанжа, один заключенный Белмарша уже скончался от COVID-19, несколько охранников слегли с характерными симптомами. Публичной информации на этот счет, разумеется, нет. Сейчас Ассанж находится в изоляции 23 часа в сутки, кроме того, к нему никого не пускают.

Как известно, процесс по делу основателя WikiLeaks должен начаться 18 мая, однако, как пишет издание, в свете эпидемии возникли трудности с организацией слушаний.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19 Джулиан Ассанж: история борьбы

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