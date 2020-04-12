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12.04.2020 18:27
Рубрика: Экономика

Еда пришла в подъезд

Торговые сети начали устанавливать микромаркеты в домах
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
В условиях серьезного снижения спроса ретейлеры ищут способы вернуть покупателей. Одни готовы оплачивать такси до своих гипермаркетов, другие инвестируют в установку микромаркетов в подъездах жилых домов.
В киоске можно купить кулинарию и товары первой необходимости - хлеб, мясную и рыбную продукцию, сыры и т.п. Фото: "Азбука вкуса" В киоске можно купить кулинарию и товары первой необходимости - хлеб, мясную и рыбную продукцию, сыры и т.п. Фото: "Азбука вкуса"
В киоске можно купить кулинарию и товары первой необходимости - хлеб, мясную и рыбную продукцию, сыры и т.п. Фото: "Азбука вкуса"

С 16 апреля "Азбука вкуса" начнет устанавливать автоматы с продуктами в подъездах многоквартирных домов в Москве. Ранее сеть планировала сосредоточить микромаркеты только в бизнес-центрах, но в условиях пандемии решила распространить проект и на жилые дома. До конца месяца сеть разместит 25 автоматов, до конца года - 125. Как пояснили "Российской газете" в компании, для жилых комплексов предусмотрен свой ассортимент: кулинария и товары первой необходимости - хлеб, мясная и рыбная продукция, сыры, напитки и т.п., так, чтобы у жильцов всегда все было "под рукой". В киосках, установленных в офисах, будет продаваться только кулинария. Ассортимент будет меняться в зависимости от предпочтений покупателей.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Компания берет на себя оплату электричества и также готова платить за аренду используемых квадратных метров (в офисах это обходится около 1-2 тыс. руб./мес.).

Оплачивать покупки в микромаркете можно через приложение Briskly Pay: его надо скачать, привязать к нему карту, открыть дверь микромаркета, отсканировать штрих-код товара и оплатить.

На микромаркетах будут размещены диспенсеры с одноразовыми перчатками, чтобы можно было безопасно открывать дверь и брать товар. Каждый день будет проводиться обработка дезинфицирующими средствами.

Ранее аналогичный проект запустила сеть "Вкусвилл": автоматы планируется устанавливать в подъездах жилых домов Москвы и Санкт-Петербурга. В ассортименте будет предусмотрено около 70 продуктов с коротким сроком хранения, включая напитки. До пандемии сеть также устанавливала свои автоматы в бизнес-центрах и на станциях МЦК.

Ретейлеры пытаются компенсировать падение продаж на фоне мер самоизоляции, отмечает гендиректор Infoline Иван Федяков. Например, "Карусель" и "Лента" организовали бесплатные такси до своих гипермаркетов. По данным АКОРТ, только за первую неделю апреля в магазинах "у дома" трафик просел на 20-30%, а в больших магазинах - на 40-60%.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Потребитель от такого разнообразия форматов и сервисов только выигрывает. Но для бизнеса вкладывать средства в развитие новых форматов в текущих условиях - весьма рискованное мероприятие, считает Иван Федяков. "Сейчас самая подходящая антикризисная стратегия для ретейла - это инвестиции в повышение эффективности действующих форматов и объектов", - говорит Федяков. Он отмечает, что и "Азбука вкуса", и "Вкусвилл" уже обладали инструментами дистанционной торговли, и развивать этот способ продаж было бы для них более оправданно.

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