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12.04.2020 23:41
Рубрика: В мире

Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за нефтяную сделку

Текст: Константин Волков

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter 12 апреля после достижения договоренностей в рамках сделки ОПЕК-плюс о сокращении добычи нефти: "Большая нефтяная сделка с OПЕК-плюс заключена. Это сэкономит сотни тысяч рабочих мест в сфере энергетики в Соединенных Штатах. Я хотел бы поблагодарить и поздравить Президента России Путина и Короля Саудовской Аравии Салмана. Я только что говорил с ними из Овального кабинета. Отличная сделка для всех!".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин дважды обсудил по телефону с Трампом нефтяную сделку

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, долгосрочный характер сделки подчеркивает стремление стран-участников стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. При этом, по словам министра, сокращение добычи нефти странами G20 будет "добровольным и органическим".

В результате переговоров, проведенных 12 апреля между нефтедобывающими странами, 23 государства-поставщика нефти на мировой рынок договорились сократить добычу в мае-июне текущего года на 9,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В процентном выражении сокращение для каждой из стран составит 22,8 процента. Уровень добычи нефти Россией и Саудовской Аравией в октябре 2018 года составлял примерно 11 миллионов баррелей в сутки.

В мире США Сокращение добычи нефти

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