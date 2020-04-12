Тростянецкий: Роман Андрея Белого не отпускал меня

Как родилась идея поставить в Музкомедии сложнейший эстетский роман Белого, где речь идет о начале первой русской революции, террористах, забастовках рабочих?
Геннадий Тростянецкий: Над этим романом я думал давно, еще когда возглавлял Театр на Литейном, четверть века назад. Хотелось сделать зрелище, в котором была бы занята вся труппа. Интуиция подсказывала - это может быть интересно. Инсценировки не было, я начал репетировать прямо с книги, с академического издания. Пригласил в спектакль Виктора Сухорукова на роль Аполлона Аблеухова, Александра Лыкова, Ольгу Самошину, Андрея Смирнова. Масштаб идеи оказался тогда крупнее наших возможностей… Однако роман не отпускал меня. Шел разговор с БДТ - с художественным руководителем Темуром Чхеидзе. Вспыхнул интерес у одного крупного кинопродюсера, и мы стали писать сценарий вместе с драматургом Валентином Красногоровым. Можно было снять остросюжетный многосерийный фильм. Была идея занять только петербургских артистов и пригласить "бывших" питерских - Юрского, Доронину, Хабенского, Пореченкова, Трухина… Но в кино как раз случился кризис, и мы остановились. Во время той работы стало понятно, что этот роман ни в театре, ни в кино нельзя делать "впрямую", необходим какой-то интересный жанровый поворот.
Я решил, что это должно пропеваться. Как "Воццек" у Альбана Берга. Предложил руководителю питерского Театра музыкальной комедии Юрию Шварцкопфу, который последовательно переносит на сцену крупнейшие мировые мюзиклы, создать оригинальный питерский музыкальный спектакль. Тем более, что в этом театре уже был известный опыт: режиссер Владимир Воробьев, мой коллега и товарищ, один из лучших учеников Товстоногова, сочинил и поставил здесь в 1973 году "Свадьбу Кречинского". Это было открытием в советском театре: новый язык, жанр, стиль.
Юрий Шварцкопф мгновенно принял идею "Петербурга". Мы начали формировать творческую группу. Сменилось несколько композиторов и либреттистов. В результате композитор Георгий Фиртич, владевший самыми разными жанрами - джазом, классикой, роком, автор многих знаменитых шлягеров, написал прекрасную музыку к нашему спектаклю. (В 2016 году Фиртич ушел из жизни. - "РГ").
Дальше судьба пересекла меня с Константином Рубинским. Это автор русского текста к мюзиклу "Чаплин" питерской Музкомедии и либреттист спектакля "Мертвые души" в Свердловской Музкомедии. Он взялся писать стихи и вместе со мной сочинять либретто. А когда возникли стихи и музыка, у меня появилось впечатление, что достаточно вывести артистов на сцену, спеть эти стихи - и это уже будет сильно, художественно. И очень современно, неожиданно, ярко.
Жанр спектакля определен как "мистерия". Какие вопросы, поднятые в романе, для вас важны прежде всего? Начинается он со слов: "Что есть Русская Империя наша?" Вопросы исторического развития страны, конфликт отцов и детей, город, обреченный на гибель… Сюжетных линий на фоне происходящих в России событий там немало. Сам автор писал, что роман можно было бы назвать "Мозговая игра".
Геннадий Тростянецкий: В слове "мистерия" есть масштаб, есть фантасмагория, что близко Белому. Внутри себя я называю "Петербург" оперой-буфф. Из романа взят основной стержень - террористический акт, который готовит профессиональный киллер. Далее все сочиняется "по мотивам" романа. Забавная тавтология: в музыкальном спектакле его мотивы определяются мотивами самого романа. Нам интересно, как прошлое отзывается сегодня, как пересекаются эти нити - прошлого, настоящего и будущего в точке, которая называется "петербуржец". Мы посвятили нашу работу памяти режиссера Воробьева.
В театре, где идут знаменитые классические оперетты "Веселая вдова", "Граф Люксембург", "Мистер Икс", в вашем спектакле, появляются Сталин, Троцкий, Ленин, Инесса Арманд, Вера Засулич… Невероятно!
Геннадий Тростянецкий: У нас есть сцена воспоминаний молодого героя, и вот в ней - вероятно, впервые в этом жанре и на этой сцене - появились указанные вами персонажи. В романе Андрея Белого, как известно, много мистики и много юмора, все возможно поэтому и в его сценической интерпретации.
Кто помог вам воплотить задуманное?
Геннадий Тростянецкий: В постановке участвует большая часть труппы, балет, хор, оркестр. Все работали абсолютно самоотверженно.
Главный дирижер театра Андрей Алексеев - посредник между композитором и всем творческим коллективом. Балетмейстер - лауреат Государственной премии Гали Абайдулов, он сам когда-то танцевал Аполлона Аблеухова в МАЛЕГОТе (Михайловском театре). Художник-постановщик Олег Головко (это он сочинил "Тангейзера" в Новосибирске), мой соавтор и по "Времени женщин" в БДТ. Костюмами занималась Ирина Долгова. Видеоинсталляцией - Тимофей Мокиенко, выпускник нашего института кино и телевидения. Всей нашей творческой группе было интересно перевести яркий и многослойный русский роман в сценический стиль вполне зрелищного, столь же яркого предприятия.