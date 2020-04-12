Тростянецкий: Роман Андрея Белого не отпускал меня

Спектакль-мистерию "Белый. Петербург" по мотивам романа Андрея Белого, теоретика русского символизма, поставил режиссер Геннадий Тростянецкий, лауреат Государственной премии, обладатель нескольких премий "Золотой софит", ученик выдающегося мастера Георгия Товстоногова.

Как родилась идея поставить в Музкомедии сложнейший эстетский роман Белого, где речь идет о начале первой русской революции, террористах, забастовках рабочих?

Геннадий Тростянецкий: Над этим романом я думал давно, еще когда возглавлял Театр на Литейном, четверть века назад. Хотелось сделать зрелище, в котором была бы занята вся труппа. Интуиция подсказывала - это может быть интересно. Инсценировки не было, я начал репетировать прямо с книги, с академического издания. Пригласил в спектакль Виктора Сухорукова на роль Аполлона Аблеухова, Александра Лыкова, Ольгу Самошину, Андрея Смирнова. Масштаб идеи оказался тогда крупнее наших возможностей… Однако роман не отпускал меня. Шел разговор с БДТ - с художественным руководителем Темуром Чхеидзе. Вспыхнул интерес у одного крупного кинопродюсера, и мы стали писать сценарий вместе с драматургом Валентином Красногоровым. Можно было снять остросюжетный многосерийный фильм. Была идея занять только петербургских артистов и пригласить "бывших" питерских - Юрского, Доронину, Хабенского, Пореченкова, Трухина… Но в кино как раз случился кризис, и мы остановились. Во время той работы стало понятно, что этот роман ни в театре, ни в кино нельзя делать "впрямую", необходим какой-то интересный жанровый поворот.

Я решил, что это должно пропеваться. Как "Воццек" у Альбана Берга. Предложил руководителю питерского Театра музыкальной комедии Юрию Шварцкопфу, который последовательно переносит на сцену крупнейшие мировые мюзиклы, создать оригинальный питерский музыкальный спектакль. Тем более, что в этом театре уже был известный опыт: режиссер Владимир Воробьев, мой коллега и товарищ, один из лучших учеников Товстоногова, сочинил и поставил здесь в 1973 году "Свадьбу Кречинского". Это было открытием в советском театре: новый язык, жанр, стиль.

Юрий Шварцкопф мгновенно принял идею "Петербурга". Мы начали формировать творческую группу. Сменилось несколько композиторов и либреттистов. В результате композитор Георгий Фиртич, владевший самыми разными жанрами - джазом, классикой, роком, автор многих знаменитых шлягеров, написал прекрасную музыку к нашему спектаклю. (В 2016 году Фиртич ушел из жизни. - "РГ").

Дальше судьба пересекла меня с Константином Рубинским. Это автор русского текста к мюзиклу "Чаплин" питерской Музкомедии и либреттист спектакля "Мертвые души" в Свердловской Музкомедии. Он взялся писать стихи и вместе со мной сочинять либретто. А когда возникли стихи и музыка, у меня появилось впечатление, что достаточно вывести артистов на сцену, спеть эти стихи - и это уже будет сильно, художественно. И очень современно, неожиданно, ярко.

Жанр спектакля определен как "мистерия". Какие вопросы, поднятые в романе, для вас важны прежде всего? Начинается он со слов: "Что есть Русская Империя наша?" Вопросы исторического развития страны, конфликт отцов и детей, город, обреченный на гибель… Сюжетных линий на фоне происходящих в России событий там немало. Сам автор писал, что роман можно было бы назвать "Мозговая игра".

Геннадий Тростянецкий: В слове "мистерия" есть масштаб, есть фантасмагория, что близко Белому. Внутри себя я называю "Петербург" оперой-буфф. Из романа взят основной стержень - террористический акт, который готовит профессиональный киллер. Далее все сочиняется "по мотивам" романа. Забавная тавтология: в музыкальном спектакле его мотивы определяются мотивами самого романа. Нам интересно, как прошлое отзывается сегодня, как пересекаются эти нити - прошлого, настоящего и будущего в точке, которая называется "петербуржец". Мы посвятили нашу работу памяти режиссера Воробьева.

В театре, где идут знаменитые классические оперетты "Веселая вдова", "Граф Люксембург", "Мистер Икс", в вашем спектакле, появляются Сталин, Троцкий, Ленин, Инесса Арманд, Вера Засулич… Невероятно!

Геннадий Тростянецкий: У нас есть сцена воспоминаний молодого героя, и вот в ней - вероятно, впервые в этом жанре и на этой сцене - появились указанные вами персонажи. В романе Андрея Белого, как известно, много мистики и много юмора, все возможно поэтому и в его сценической интерпретации.

Кто помог вам воплотить задуманное?

Геннадий Тростянецкий: В постановке участвует большая часть труппы, балет, хор, оркестр. Все работали абсолютно самоотверженно.

Главный дирижер театра Андрей Алексеев - посредник между композитором и всем творческим коллективом. Балетмейстер - лауреат Государственной премии Гали Абайдулов, он сам когда-то танцевал Аполлона Аблеухова в МАЛЕГОТе (Михайловском театре). Художник-постановщик Олег Головко (это он сочинил "Тангейзера" в Новосибирске), мой соавтор и по "Времени женщин" в БДТ. Костюмами занималась Ирина Долгова. Видеоинсталляцией - Тимофей Мокиенко, выпускник нашего института кино и телевидения. Всей нашей творческой группе было интересно перевести яркий и многослойный русский роман в сценический стиль вполне зрелищного, столь же яркого предприятия.