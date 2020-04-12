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12.04.2020 00:50
Рубрика: Общество

Ученые назвали риски заражения коронавирусом при занятиях спортом

Текст: Константин Волков
Можно или нет бегать на улице и кататься на велосипеде во время действия режима самоизоляции, призванного затормозить распространение пандемии коронавируса? Эта тема сейчас широко обсуждается в разных странах, и особенно в Западной Европе, где здоровый образ жизни приобрел за последние годы очень широкую популярность.

Ученые из бельгийского Лёвенского католического университета и Технического университета Эйндховена в Нидерландах провели исследование, чтобы выяснить, насколько может быть опасным, если человек-носитель коронавируса бегает или катается на велосипеде на улице, соблюдая требуемую дистанцию 1,5-2 метра от других людей. Особенно это касается группы из нескольких спортсменов, которые бегут или едут следом друг за другом.

Исследование под названием Social Distancing v2.0 проводилось под руководством профессора строительной и городской физики и аэродинамики Берта Блокена. В ходе работы был проанализирован выброс частиц слюны бегунами и велосипедистами, передвигающимися с разной скоростью и под разными углами по отношению к другим людям.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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Выяснилось, что рекомендуемой дистанции 1,5 метра недостаточно для защиты от коронавируса, распространяющегося вместе с аэрозольными частицами слюны.

"Если вы бежите или едете на велосипеде, то испускаете капли слюны микрометрового размера, которые попадают в лицо человеку, двигающемуся следом за вами, если он находится близко", - поясняют исследователи.

Чтобы избежать такого эффекта, дистанцию необходимо увеличить до 4-5 метров при ходьбе, когда люди идут друг за другом, до 10 метров при медленном беге или небыстрой езды на велосипеде и до 20 метров при быстром беге или быстрой езде. Поэтому ученые рекомендуют отодвигаться в сторону задолго до обгона другого человека, чтобы он не оказался в облаке микрочастиц вашей слюны, когда вы окажетесь впереди него.

Кроме того, Блокен в разговоре с DW отметил, что, например, в Бельгии, где он живет, многие велосипедисты задерживают дыхание при обгоне другого велосипедиста, чтобы не вдохнуть аэрозольную взвесь его слюны.

Фото: iStock
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При этом исследователи не считают, что надо запрещать занятия спортом на свежем воздухе. "Пока вы не приблизитесь к другому человеку, риска нет", - отмечает Блокен. Также ученый критикует решение французских властей, которые ограничили разрешенный радиус прогулок расстоянием в 1 километр от дома и позволили гулять максимум час в день. По его мнению, соблюдая эти требования, люди оказываются скучены в одном месте и не могут держать безопасную дистанцию.

Кроме того, профессор Блокен отмечает, что в командных видах спорта, например, в футболе, защиты от заражения практически нет, так как футболисты находятся очень близко друг к другу, поэтому спортивные соревнования лучше не проводить в течение ближайших месяцев.

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