Ученые назвали риски заражения коронавирусом при занятиях спортом

Можно или нет бегать на улице и кататься на велосипеде во время действия режима самоизоляции, призванного затормозить распространение пандемии коронавируса? Эта тема сейчас широко обсуждается в разных странах, и особенно в Западной Европе, где здоровый образ жизни приобрел за последние годы очень широкую популярность.

Ученые из бельгийского Лёвенского католического университета и Технического университета Эйндховена в Нидерландах провели исследование, чтобы выяснить, насколько может быть опасным, если человек-носитель коронавируса бегает или катается на велосипеде на улице, соблюдая требуемую дистанцию 1,5-2 метра от других людей. Особенно это касается группы из нескольких спортсменов, которые бегут или едут следом друг за другом.

Исследование под названием Social Distancing v2.0 проводилось под руководством профессора строительной и городской физики и аэродинамики Берта Блокена. В ходе работы был проанализирован выброс частиц слюны бегунами и велосипедистами, передвигающимися с разной скоростью и под разными углами по отношению к другим людям.

Выяснилось, что рекомендуемой дистанции 1,5 метра недостаточно для защиты от коронавируса, распространяющегося вместе с аэрозольными частицами слюны.

"Если вы бежите или едете на велосипеде, то испускаете капли слюны микрометрового размера, которые попадают в лицо человеку, двигающемуся следом за вами, если он находится близко", - поясняют исследователи.

Чтобы избежать такого эффекта, дистанцию необходимо увеличить до 4-5 метров при ходьбе, когда люди идут друг за другом, до 10 метров при медленном беге или небыстрой езды на велосипеде и до 20 метров при быстром беге или быстрой езде. Поэтому ученые рекомендуют отодвигаться в сторону задолго до обгона другого человека, чтобы он не оказался в облаке микрочастиц вашей слюны, когда вы окажетесь впереди него.

Кроме того, Блокен в разговоре с DW отметил, что, например, в Бельгии, где он живет, многие велосипедисты задерживают дыхание при обгоне другого велосипедиста, чтобы не вдохнуть аэрозольную взвесь его слюны.

При этом исследователи не считают, что надо запрещать занятия спортом на свежем воздухе. "Пока вы не приблизитесь к другому человеку, риска нет", - отмечает Блокен. Также ученый критикует решение французских властей, которые ограничили разрешенный радиус прогулок расстоянием в 1 километр от дома и позволили гулять максимум час в день. По его мнению, соблюдая эти требования, люди оказываются скучены в одном месте и не могут держать безопасную дистанцию.

Кроме того, профессор Блокен отмечает, что в командных видах спорта, например, в футболе, защиты от заражения практически нет, так как футболисты находятся очень близко друг к другу, поэтому спортивные соревнования лучше не проводить в течение ближайших месяцев.