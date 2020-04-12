В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков

В магазинах приложений App Store и Google Play появился сервис для получения электронного пропуска на выход из дома во время режима самоизоляции. Он называется "Госуслуги СТОП Коронавирус".

В сопроводительной информации указывается, что речь идет о QR-кодах, которые можно будет при необходимости предъявлять на экране смартфона или в распечатке представителям правоохранительных органов.

Для получения пропуска пользователям, в том числе тем, кто возвращается из-за границы и должен отправляться на двухнедельный карантин, предлагается авторизоваться с помощью учетной записи госуслуг и заполнить специальную анкету, введя паспортные данные, адрес проживания, сделав фото документов, и селфи с ними. Система также потребует указать статус пользователя: прибыл ли он из-за границы, находился ли в контакте с больными коронавирусом, здоров ли, соблюдает ли режим самоизоляции. Для получения пропуска в виде QR-кода также нужно указать причину выхода на улицу.

Разработчиком приложения значится Минкомсвязь, хотя ведомство официально не объявляло о его запуске. "Российская газета" направила запрос в пресс-службу ведомства.

С 15 апреля цифровые пропуски станут обязательными для поездок на личном и общественном транспорте в Москве и области. Анонсировалось, что электронный пропуск будет представлять собой код из цифр и букв, которые будут отражать дату окончания срока действия пропуска, цель поездки, а также идентифицировать личность гражданина. QR-код на пропуске должен обеспечить проверку сведений сотрудниками правоохранительных органов.