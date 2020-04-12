В Чехии отмечают Пасху в режиме онлайн

Новости

Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца 16:47
Для преодоления кризиса Финляндия открыла секретные склады 16:39
Известное челябинское граффити отправили на карантин 16:33
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи 16:30
В Республике Сербской отдали дань памяти российским добровольцам 16:29
Умер Александр Тимофеевский-младший 16:21
В Ростовской области коронавирусом заболел ребенок 16:17
Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из "Мстителей: Финал" 16:05
В Крыму умерла онкобольная, которой трижды отказали в госпитализации 16:05
Как нас обманывают на шиномонтаже. Шесть популярных способов 15:53
Нил Гейман опубликовал удаленные сцены из эпизода "Доктора Кто" 15:49
Германия стала принимать инфицированных коронавирусом из других стран ЕС 15:48
В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков 15:40
Как отразился карантин на детях, находящихся на семейном обучении 15:36
Кадыров: космонавты будут проходить часть подготовки в Чечне 15:25
На Среднем Урале начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции 15:21
На Дону медики получат дополнительные выплаты 15:20
Премьер Японии показал пример поведения в период самоизоляции 15:19
Режиссер Нобухико Обаяси умер от рака 15:15
К концу апреля в Подмосковье развернут более 7 тысяч инфекционных коек 14:57
МВД предупредило о новом мошенничестве, связанном с COVID-19 14:57
Голикова: 14-16 апреля станет понятно, прекратился ли в РФ рост заболеших 14:54
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+ 14:51
Испанские рестораны начали придумывать меню ко дню избавления от COVID-19 14:45
Проституткам в Германии разрешили ночевать "на работе" из-за коронавируса 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 15:30
Рубрика: В мире

В Чехии отмечают Пасху в режиме онлайн

Текст: Владимир Снегирев (Прага)
Чехия считается одной из самых атеистических стран Старого Света. Тому есть много причин, но факт налицо: верующими здесь себя называет только четверть населения, а число тех, кто регулярно посещает храмы, еще меньше.

Есть только два дня в году, когда все церкви - от величественных соборов Праги до скромных деревенских храмов - заполняются прихожанами: Рождество и Пасха. Но 12 апреля, в день Светлого Воскресенья, эта традиция, возможно, впервые за последние сто лет была нарушена. В связи с продолжающимся карантином все положенные по канону обряды совершались без присутствия верующих, их транслировали телеканалы и интернет.

В Израиле празднуют Песах в условиях карантина

Отменена была и субботняя торжественная литургия, зато жители многих домов выставили в своих окнах пасхальные свечи, откликнувшись на призыв епископов Римско-католической церкви Чехии и Моравии.

В субботу в каждом чешском доме накрывался пасхальный стол - этот обычай удалось соблюсти, поскольку все продовольственные магазины работают и как раз в последние дни они испытали большой наплыв покупателей.

Пасха в режиме онлайн породила у верующих и у служителей церкви множество новых вопросов. Могут ли современные технологии прийти на помощь в условиях длительной изоляции людей? Например, засчитывается ли присутствие на службе, если человек наблюдал за ней по скайпу? Можно ли исповедаться священнику по телефону? Или подготовиться с помощью интернета к таинству крещения?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
РПЦ советует прихожанам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

Пасхальные каникулы продолжатся вплоть до 13 апреля, хотя в понедельник посещать службы в храмах уже было не обязательно. Зато в этот день повсюду шумели народные гулянья. Увы, теперь и эта часть пасхального праздника для чехов остается недоступной. Строгий карантин здесь продлен до конца апреля. Ситуация с инфицированными и заболевшими здесь лучше, чем во многих других странах Европы, но правительство не спешит со смягчением мер. Небольшие послабления сделаны лишь по поводу ношения масок: теперь их не обязательно применять людям с некоторыми специфическими заболеваниями, водителям общественного и личного транспорта, лицам, совершающим пробежки или прогулки на велосипедах.

Хотя и это вызвало шквал критики со стороны тех специалистов-медиков и чиновников, кто жестко стоит за то, чтобы исключить даже малейшую возможность распространения коронавируса.

В мире Европа Чехия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+
В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах