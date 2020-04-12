В Чехии отмечают Пасху в режиме онлайн

Чехия считается одной из самых атеистических стран Старого Света. Тому есть много причин, но факт налицо: верующими здесь себя называет только четверть населения, а число тех, кто регулярно посещает храмы, еще меньше.

Есть только два дня в году, когда все церкви - от величественных соборов Праги до скромных деревенских храмов - заполняются прихожанами: Рождество и Пасха. Но 12 апреля, в день Светлого Воскресенья, эта традиция, возможно, впервые за последние сто лет была нарушена. В связи с продолжающимся карантином все положенные по канону обряды совершались без присутствия верующих, их транслировали телеканалы и интернет.

Отменена была и субботняя торжественная литургия, зато жители многих домов выставили в своих окнах пасхальные свечи, откликнувшись на призыв епископов Римско-католической церкви Чехии и Моравии.

В субботу в каждом чешском доме накрывался пасхальный стол - этот обычай удалось соблюсти, поскольку все продовольственные магазины работают и как раз в последние дни они испытали большой наплыв покупателей.

Пасха в режиме онлайн породила у верующих и у служителей церкви множество новых вопросов. Могут ли современные технологии прийти на помощь в условиях длительной изоляции людей? Например, засчитывается ли присутствие на службе, если человек наблюдал за ней по скайпу? Можно ли исповедаться священнику по телефону? Или подготовиться с помощью интернета к таинству крещения?

Пасхальные каникулы продолжатся вплоть до 13 апреля, хотя в понедельник посещать службы в храмах уже было не обязательно. Зато в этот день повсюду шумели народные гулянья. Увы, теперь и эта часть пасхального праздника для чехов остается недоступной. Строгий карантин здесь продлен до конца апреля. Ситуация с инфицированными и заболевшими здесь лучше, чем во многих других странах Европы, но правительство не спешит со смягчением мер. Небольшие послабления сделаны лишь по поводу ношения масок: теперь их не обязательно применять людям с некоторыми специфическими заболеваниями, водителям общественного и личного транспорта, лицам, совершающим пробежки или прогулки на велосипедах.

Хотя и это вызвало шквал критики со стороны тех специалистов-медиков и чиновников, кто жестко стоит за то, чтобы исключить даже малейшую возможность распространения коронавируса.