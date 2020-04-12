В Индии нарушивших карантин туристов заставили 500 раз написать извинение

Полиция индийского штата Уттаракханд применила необычный метод наказания для иностранных туристов, которых поймали на несоблюдении введенного из-за эпидемии коронавируса режима самоизоляции. Как передает Hindustan Times, полицейский наряд обнаружил 10 туристов из Израиля, Австралии, Мексики и ряда европейских стран "праздношатающимися" на берегах реки Ганг. Поскольку туристы не смогли привести законного довода в свою пользу, их наказали, заставив каждого написать 500 раз фразу: "Я не соблюдал правила карантина, прошу прощения!".

Группу иностранцев обнаружили в довольно популярном районе Тапован. По словам начальника местной полиции Винода Кумара, наводку они получили от местных жителей. "Мы получали сообщения о некоторых иностранцах, не соблюдающих режим и приезжающих на пляж чтобы расслабиться", рассказал он. На вопрос полицейских о причине их нахождения в этом туристы не смогли ответить ничего вразумительного.

Кумар отметил, что иностранцы сначала отказались писать 500 раз указанную фразу, но позже согласились, узнав, что в противном случае их внесут в черные списки и запретят снова въехать в Индию. По данным властей сейчас на территории штата находится около 1500 иностранных туристов. За последние две недели более 700 человек с помощью дипломатических представительств их стран уже были отправлены на родину.