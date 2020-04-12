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12.04.2020 12:53
Рубрика: В мире

В Испании полиции запретили поздравлять детей с днем рождения

Текст: Юрий Когалов

Правительству Испании пришлось напомнить, кому подчиняется полиция, и запретить мэрам ряда городов использовать стражей порядка не по назначению. Дело в том, что власти некоторых населенных пунктов на юге королевства - в Андалусии - стали привлекать муниципальных полицейских к организации праздников для детей, которые заперты в доме из-за введенного карантина. Практически ежедневно то тут, то там автомобиль с сиренами подъезжал к многоквартирному дому, а когда ребенок выглядывал из окна, представители правоохранительных органов поздравляли его с днем рождения. Получалась настоящая вечеринка.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В Мадриде это посчитали неуместным. В итоге по городам разлетелось предупреждение о недопустимости подобного. Мэрам напомнили, что полиция, пусть и муниципальная (в Испании помимо нее есть еще региональная и национальная), подчиняется министерству внутренних дел, а не местным властям, а ее задача заключается в обеспечении безопасности, а не участии в праздничных мероприятиях, пусть и по указанию мэрий. Помимо поздравлений с днями рождения стражей порядка привлекли к организации различных шествий для поднятия настроения сидящим на карантине людям.

Впрочем, совсем запрещать подобное власти Испании не собираются, по мнению правительства, этим могут заниматься добровольцы или даже комитеты гражданской обороны, полиция же должна себя полностью посвятить проверке того, как соблюдаются меры по ограничению распространения Covid-19.

Столь резкая реакция официального Мадрида объяснятся отчасти тем, что именно в тех городах, где организуются праздничные мероприятия, отмечается высокая смертность от коронавируса среди полицейских. В местечке Пуэбла-дель-Рио даже была закрыта штаб-квартира Гражданской гвардии из-за массового заражения агентов.

Если мэры продолжат использовать полицейских не по назначению, им грозят санкции. Штраф на 3 тысяч евро уже был выписан главе Севильи, пишет El Mundo.

Согласно последним данным, в Испании коронавирусом заразились 166019 человек, 16972 скончались, 59109 выздоровели. На первом месте по распространению Covid-19 находится Мадрид (около 46 тысяч случаев), Андалусия - на шестом месте (порядка 10 тысяч заболевших).

В мире Европа Испания Распространение коронавируса COVID-19

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