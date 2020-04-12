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12.04.2020 15:35
Рубрика: В мире

В Израиле празднуют Песах в условиях карантина

Текст: Захар Гельман (Иерусалим - Реховот)
Нынешний праздник Песах проходит в Израиле при невиданных доселе ограничениях: массовые моления в синагогах запрещены, и фактически начало праздника прошло в условиях комендантского часа.

Только с утра пятницы на территории Израиля возобновился действовавший ранее "более мягкий" карантинный режим. При котором, однако, остаются в силе утвержденные специальной межминистерской комиссией (СМК) ограничения на передвижение жителей, в том числе в некоторых районах Иерусалима, где проживают ортодоксальные иудеи.

Фото: iStock
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Весьма показательно, что как лидеры ультраортодоксов, так и местные власти публично говорят об осознании совместной ответственности за соблюдение карантина. Так, мэр города Модиин Хаим Бибас заявил: "Главы всех муниципалитетов страны отдают себе отчет в степени опасности эпидемии, и никто из них не позволит послаблений нарушителям, особенно тем, кто должен находиться в изоляции".

Хаим Бибас, а также поддержавшая его мэр Хайфы, глава фракции "Жизнь в Хайфе" в левой партии "Авода" ("Труд") профессор Эйнат Калиш-Ротем, призвали МВД предоставить местным властям максимальные полномочия в вопросах введения и контроля карантинного режима на вверенной им территории. К слову, мэр Хайфы известна как решительный политик - она обладательница черного пояса по каратэ.

Начиная с полудня воскресенья, и до семи утра среды, жители ряда районов с преобладающим ортодоксальным населением могут выходить на улицу только для походов на работу, в больницу, на похороны прямого родственника, для участия в ряде религиозных обрядов, для судебных разбирательств, и в ряде других случаев. Но все эти перемещения также происходят при наличии официального решения представителей Национального управления по чрезвычайному положению.

Также с сегодняшнего утра вступило в силу распоряжение СМК, согласно которому все израильтяне обязаны надевать медицинские или гигиенические маски выходя из дома. По рекомендации минздрава, исключения сделаны для детей до 6 лет, инвалидов, водителей, находящихся в машине без пассажиров или с членами семьи, проживающими с ними вместе, а также для работников СМИ или интервьюируемых перед телекамерами. Без масок разрешено находиться в одном помещении только двум сотрудникам, при условии, что между ними расстояние не менее двух метров. Нарушители, появившиеся на улице без масок, подвергаются штрафу.

Фото: AP Photo/Michael Conroy
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Движение поездов не возобновляется. Остальной общественный транспорт работает в рамках ограничений, действовавших перед Песахом - это примерно 25% от обычного трафика. Однако продолжают функционировать такси.

Израильский журналист Петр Люкимсон в статье "В следующем году", вышедшей накануне Песаха в русскоязычной газете "Новости недели", пишет: "Многие семьи впервые на своей памяти не смогут усесться вместе за праздничным столом. Большинство пожилых пар проведут седер (семейная трапеза в начале праздника - прим. "РГ") без детей и внуков, не будет звенеть на всю квартиру задорный детский голос, и им придется самим спрашивать себя, чем эта ночь отличается от других. И самим себе ответить, что еще не было Песаха, подобному нынешнему, и дай Бог, больше не будет".

Впрочем, после праздников карантинный режим, скорее всего, будет ослабляться. Так, портал Walla сообщает, что правительство в ближайшие дни представит предложения по постепенному возобновлению экономической деятельности - они уже обсуждаются в кабинете министров. На первом этапе предлагается расширить количество работников, занятых в учреждениях и на жизнеобеспечивающих предприятиях.

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