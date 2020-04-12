В Израиле празднуют Песах в условиях карантина

Нынешний праздник Песах проходит в Израиле при невиданных доселе ограничениях: массовые моления в синагогах запрещены, и фактически начало праздника прошло в условиях комендантского часа.

Только с утра пятницы на территории Израиля возобновился действовавший ранее "более мягкий" карантинный режим. При котором, однако, остаются в силе утвержденные специальной межминистерской комиссией (СМК) ограничения на передвижение жителей, в том числе в некоторых районах Иерусалима, где проживают ортодоксальные иудеи.

Весьма показательно, что как лидеры ультраортодоксов, так и местные власти публично говорят об осознании совместной ответственности за соблюдение карантина. Так, мэр города Модиин Хаим Бибас заявил: "Главы всех муниципалитетов страны отдают себе отчет в степени опасности эпидемии, и никто из них не позволит послаблений нарушителям, особенно тем, кто должен находиться в изоляции".

Хаим Бибас, а также поддержавшая его мэр Хайфы, глава фракции "Жизнь в Хайфе" в левой партии "Авода" ("Труд") профессор Эйнат Калиш-Ротем, призвали МВД предоставить местным властям максимальные полномочия в вопросах введения и контроля карантинного режима на вверенной им территории. К слову, мэр Хайфы известна как решительный политик - она обладательница черного пояса по каратэ.

Начиная с полудня воскресенья, и до семи утра среды, жители ряда районов с преобладающим ортодоксальным населением могут выходить на улицу только для походов на работу, в больницу, на похороны прямого родственника, для участия в ряде религиозных обрядов, для судебных разбирательств, и в ряде других случаев. Но все эти перемещения также происходят при наличии официального решения представителей Национального управления по чрезвычайному положению.

Также с сегодняшнего утра вступило в силу распоряжение СМК, согласно которому все израильтяне обязаны надевать медицинские или гигиенические маски выходя из дома. По рекомендации минздрава, исключения сделаны для детей до 6 лет, инвалидов, водителей, находящихся в машине без пассажиров или с членами семьи, проживающими с ними вместе, а также для работников СМИ или интервьюируемых перед телекамерами. Без масок разрешено находиться в одном помещении только двум сотрудникам, при условии, что между ними расстояние не менее двух метров. Нарушители, появившиеся на улице без масок, подвергаются штрафу.

Движение поездов не возобновляется. Остальной общественный транспорт работает в рамках ограничений, действовавших перед Песахом - это примерно 25% от обычного трафика. Однако продолжают функционировать такси.

Израильский журналист Петр Люкимсон в статье "В следующем году", вышедшей накануне Песаха в русскоязычной газете "Новости недели", пишет: "Многие семьи впервые на своей памяти не смогут усесться вместе за праздничным столом. Большинство пожилых пар проведут седер (семейная трапеза в начале праздника - прим. "РГ") без детей и внуков, не будет звенеть на всю квартиру задорный детский голос, и им придется самим спрашивать себя, чем эта ночь отличается от других. И самим себе ответить, что еще не было Песаха, подобному нынешнему, и дай Бог, больше не будет".

Впрочем, после праздников карантинный режим, скорее всего, будет ослабляться. Так, портал Walla сообщает, что правительство в ближайшие дни представит предложения по постепенному возобновлению экономической деятельности - они уже обсуждаются в кабинете министров. На первом этапе предлагается расширить количество работников, занятых в учреждениях и на жизнеобеспечивающих предприятиях.