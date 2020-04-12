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12.04.2020 08:45
Рубрика: В мире

В Корее не могут вылечить женщину, спровоцировавшую вспышку COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Несмотря на все успехи по борьбе с распространением коронавируса, медики Южной Кореи продолжают сталкиваться с проблемами, которые вызывают обеспокоенность экспертов по поводу неполного понимания природы COVID-19.

Как сообщили местные СМИ, корейские врачи до сих пор не могут вылечить женщину, которая в конце февраля спровоцировала вспышку COVID-19 в Тэгу, результатом чего стало более десяти тысячи случаев заражения. Сама же больная находится в клинике уже почти два месяца.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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"Больную № 31" заочно знает вся Корея. 61-летняя женщина, которая входит в число последователей секты "Синчхончжи", считается главной причиной вспышки коронавируса в Тэгу в конце февраля этого года. От нее заразились несколько десятков человек, которые спровоцировали новые волны распространения инфекции. За способность заражать большое количество людей, что проявляется у редкого количества больных, "больную № 31" называют "суперраспространительницей". Правда с ней далеко не все так очевидно. Ряд экспертов уверены, что ее просто выявили с коронавирусом, "назначив" "суперраспространителем", тогда как на самом деле заразил всех кто-то другой, кого так и не нашли.

Как оказалось, эта больная продолжает ставить в тупик экспертов. Издание "Мани Тудэй", цитируя слова местного врача Ким У Чжу, работающего в клинике Куро в Сеуле, заявило, что эту женщину так до сих пор не могут вылечить, а медики бессильно разводят руками. Состояние женщины стабильное, но иммунитет не может победить коронавирус, и все анализы по-прежнему выявляют его наличие в организме. Женщина находится в больнице уже 55-й день, что гораздо больше, чем среднестатистическое время пребывание зараженных COVID-19. "У больной № 31 постоянно проявляется коронавирус COVID-19. Это следует рассматривать как бессилие всех методов борьбы с вирусом", - заявил Ким.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Издание признает, что до сих пор лекарства от COVID-19 нет, но чаще всего благодаря иммунитету организм сам справляется с вирусом, либо человек умирает. Правда смерть обычно наступает у тех, у кого до этого были серьезные заболевания, и у пожилых людей. Так, летальность от COVID-19 в Южной Корее в целом составляет на 12 апреля лишь 2,04 процента, тогда как в возрастной группе старше 80 лет летальность уже более 21 процента.

С другой стороны, доля выздоровевших в стране уже превысила 70 процентов. Хотя всего в стране зафиксировано 10 512 случаев заражения, но реальных носителей коронавируса менее трех тысяч - 2 930 человек. Остальные либо выздоровели (7368 человек), либо умерли (214 человек).

Таким образом, "больная № 31" продолжает оставаться загадкой для медиков Кореи. Она сейчас стала рекордсменом Кореи по длительности пребывания в станционаре. Врачи опробовали все известные способы и лекарства, которые в тех или иных случаях помогали, но эффекта пока нет: коронавирус стабильно выявляется в ходе анализов, но к счастью женщина продолжает жить.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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