В Кремле призвали не "морозить" экономику страны

В регионах, где ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией складывается благоприятно, "морозить" экономику не нужно. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль​​​. Путин" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Есть регионы, которые, в отличие от Москвы, находятся в более благоприятной ситуации, и в этих условиях совершенно нет необходимости "морозить" всю экономику", - отметил Песков. Наоборот, там, где можно, нужно обеспечить продолжение производства.

"Как любит говорить президент Путин, тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой - обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны так же не допустить обвала экономики", - пояснил представитель Кремля.