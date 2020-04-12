В Москве 3,5 млн человек в пятницу надолго выходили из дома

Сотовые операторы столицы поделились статистикой: в пятницу, 10 апреля, 3,5 миллиона москвичей днем выходили из дома более чем на 6 часов. А еще 4,4 миллиона человек не покидали своих домов вообще.

В городском оперштабе по и контролю мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции, считают, что анализ данных сотовых операторов сыграл не последнюю роль в принятом столичной властью решении о введении пропускной системы передвижения по Москве. Напомним, она начнет действовать с 15 апреля.