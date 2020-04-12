В Республике Сербской отдали дань памяти российским добровольцам

Правительство Республики Сербской (РС) в целях сохранения традиций освободительных войн отнесло 12 апреля - День российских добровольцев к наиболее значимым историческим событиям в жизни РС.

"С огромной благодарностью и глубоким уважением к принесенной жертве сегодня мы вспоминаем наших русских братьев, которые, не жалея живота своего, пришли защищать сербский народ, когда ему было труднее всего", - заявили в воскресенье в министерстве труда и защиты ветеранов и инвалидов РС, напомнив, что в ходе последнего кровопролитного конфликта на территории Боснии и Герцеговины погибли 37 российских добровольцев.

Глава Объединения ветеранов Республики Сербской, генерал-лейтенант в отставке Миломир Савчич рассказал о том, что сербский народ вечно будет помнить русских братьев, сложивших здесь свои головы в тяжелейшие периоды новейшей истории РС. "Нам еще памятны 90-е годы двадцатого столетия, когда в мире была лишь одна сверхдержава. Мы все были свидетелями того, какая обстановка складывалась тогда в мире и какие перспективы предлагал нам новый мировой порядок. В этой связи, мы должны отдать дань памяти всем русским добровольцам, которые из географически удаленной от нас страны, но столь близкой нашему сердцу матушки-России, сложили здесь свои головы в тяжелейшие периоды новейшей истории Республики Сербской. Многие россияне остались лежать в нашей земле как вечные хранители сербской свободы и территории. За это мы им бесконечно благодарны. Взаимная история и память о подвигах погибших должны стать важным объединяющим фактором для поступательного развития и укрепления российско-сербских отношений", - констатировал генерал-лейтенант.

Между тем символично, что и сегодня представители Российско-сербского гуманитарного центра, Русской гуманитарной миссии, а также российские военные специалисты плечом к плечу с коллегами из Сербии и Республики Сербской участвуют в борьбе с "невидимым врагом" - COVID-19, что является продолжением исторических традиций русского гуманизма на Балканах.

Напомним, что 12 апреля 1877 года российский император Александр II объявил войну Турции и двинул русское воинство в задунайские пределы, чтобы освободить от тяжелого гнета братские народы. Этому событию предшествовало мощное добровольческое движение, выразившееся в открытом участии русских добровольцев в составе Сербского войска и в болгарских повстанческих отрядах, что и послужило выбором именно этой даты для чествования Дня памяти российских добровольцев на Балканах.

Памятный крест в Вишеграде в честь российских добровольцев. Фото: Александр Борисов

Одним из символов русского добровольческого движения на Балканах стала медсестра Дарья Александровна Коробкина. Вот, что говорил о простой 26-летней девушке из далекой России сербский поэт Милосав Елич, которого наша героиня, среди многих других, спасла от смерти. В своих воспоминаниях он особо отмечал то, что Дарья относилась ко всем солдатам как к родным, и, пытаясь утешить и облегчить боль, постоянно им говорила: "Если бы знали русские, какие страдания вы претерпеваете, поспешили бы они через Карпаты. Но они не знают".

Согласно историческим материалам, Дарья погибла 2 октября 1914 года в ходе самых тяжелых и кровопролитных для сербской армии сражений Первой мировой войны - битвы на Дрине, продлившейся с 8 сентября до начала ноября 1914 года. Тогда часть военных действий проходила на горе Гучево. 2-го октября 1914 года русская медсестра оказывала первую помощь пострадавшему от огня неприятеля солдату, когда в нее попал снаряд австрийской гаубицы с расстояния примерно 50 метров. Похоронили ее в братской могиле недалеко от Гучево. А уже в 1929 году сербские ветераны на свои деньги поставили там памятник. На нем и по сей день высечены, прошедшие испытание болью и кровью, слова: "Слава тому, кто родился и до конца жизни исполнял свое предназначение".