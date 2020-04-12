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12.04.2020 19:29
Рубрика: Власть

Помощь авансом

Утверждены правила "гонорара успеха"
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
Совет Федеральной палаты адвокатов России утвердил Правила включения в соглашение адвоката с доверителем условия о вознаграждении, зависящем от результата оказания юридической помощи. То есть, проще говоря, правила "гонорара успеха".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Адвокаты смогут получать солидную долю от выигранной их клиентами (то есть в реальности самими адвокатами, старавшимися ради клиентов) суммы. Предложение может оказаться заманчивым для тех граждан, чье дело верное, но денег затевать судебный процесс нет. В таком случае защитника можно привлечь обещаниями большой финансовой удачи в будущем.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Правила содержат ряд общих требований при применении "гонорара успеха". Например, условие об обусловленном вознаграждении (то есть зависящем от результата, проще говоря, гонораре успеха) предполагается разумным и обоснованным. Подзащитные должны понимать, что включение в соглашение положения о "гонораре успеха" не является гарантией или обещанием положительного результата оказания юридической помощи. Соглашение должно ясно и недвусмысленно определять результат оказания адвокатом юридической помощи, которым обусловлена выплата вознаграждения. Одна часть вознаграждения может быть обусловленной, а другая - подлежащей выплате адвокату вне зависимости от результата оказания юридической помощи, в том числе авансом. Например, гонорар составляет столько-то плюс двадцать процентов от взысканных сумм.

Вице-президент ФПА Михаил Толчеев уверен: этот инструмент будет активно использоваться.

Жестких форм договора по "гонорару успеха" нет, стороны при соблюдении правил могут обговорить удобные именно для них условия.

Власть Работа власти Судебная система Проблемы адвокатуры

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