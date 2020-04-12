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12.04.2020 00:01
Рубрика: Экономика

В России вступил в силу запрет на экспорт гречки, лука и чеснока

Текст: Ирина Алпатова
До 30 июня за пределы ЕАЭС нельзя экспортировать лук, чеснок, рожь, рис, гречиху, а также дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Евразийская экономическая комиссия приняла решение запретить их вывоз, чтобы обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Какие продукты спасут от коронавируса

Список формировался исходя из повышенного спроса на данные продукты, который возник в связи с распространением COVID-19.

Повышенный спрос на чеснок связан с общим представлением о противовирусных свойствах этого растения. По данным International Trade Centre, экспорт чеснока из России в 2019 году составил всего 420 тыс. долларов, основными покупателями были Украина (282 тыс. долларов) и Белоруссия (129 тыс. долларов, на Беларусь как члена ЕАЭС запрет не распространяется). Импорт чеснока (75,8 млн долларов) гораздо более значительный; он поставляется в Россию преимущественно из Китая (55,6 млн).

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Ограничение цен на продукты может привести к дефициту ряда товаров

Попавшие в список соевые бобы также в основном импортируются - из Бразилии (на 365 млн в 2019 году) и Уругвая (на 207,9 млн долларов). Поставки идут прежде всего в Европейскую часть России, где налажено производство продукции из сои. А вот на Дальнем Востоке ситуация обратная - там подходящий климат для выращивания сои, но перерабатывающих производств нет. Выращенная соя идет на экспорт в Китай - в 2019 году туда было отгружено соевых бобов на 207 млн долларов (74,5% от всего экспорта сои из России). Запрет на экспорт может заморозить производство сои на Дальнем Востоке, считает профессор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун. Быстро создать перерабатывающие производства там не получится, а продавать соевые бобы в таких количествах в России пока не представляется возможным.

Узун полагает, что по перечисленным в списке ЕЭК продуктам экспорт настолько небольшой, что он вряд ли существенно повлияет на сдерживание цен и обеспечение рынка продовольствием.

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