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12.04.2020 10:57
Рубрика: В мире

Власти Германии и Италии попросили своих граждан покинуть Бразилию

Текст: Алексей Чуриков

Власти Германии и Италии практически одновременно обратились к своим гражданам, находящимся сейчас в Бразилии, с просьбой "как можно скорее" покинуть страну. Соответствующие обращения были размещены на сайтах посольств и консульских представительств.

Фото: Getty Images
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Посол Германии Георг Витчел в обращении отметил, что существует риск резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса в этой южноамериканской стране.

"В Бразилии число людей, зараженных COVID-19, тяжело больных и умерших, быстро растет. В некоторых штатах системы здравоохранения уже перегружены. Риск заразиться и заболеть увеличивается", - говорится в подписанном послом документе. - Это ваша обязанность покинуть страну сейчас и вернуться в Германию".

Посольство Италии разместило аналогичное обращение к своим гражданам с призывом вернуться домой "как можно скорее". Итальянское диппредставительство отметило, что такая возможность "пока еще" существует благодаря нескольким авиарейсам. В частности, авиакомпании Lufthansa и Air France осуществляют рейсы из бразильских Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро во Франкфурт и Париж. При этом немецкое и итальянское посольства уточнили, что на данный момент специальных рейсов для эвакуации своих граждан из Бразилии не запланировано.

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