Во Франции более 14 тысяч человек скончались от коронавируса

Министерство здравоохранения Франции обновило статистику заболеваемости и смертности от коронавируса нового типа. По последним данным, в стране от COVID-19 уже скончалось более 14 тысяч человек. По числу заразившихся Франция приближается к отметке в 100 тысяч граждан, сейчас число зараженных составляет более 95 тысяч. Отмечается, что 37,1 тысячи случаев заражения приходятся на дома престарелых.

При этом, отмечается в сообщении министерства, в целом по стране фиксируется оптимистичная динамика развития эпидемии по ряду показателей. Так, количество смертей за последние 24 часа - 315 человек - является самым низким с 29 марта, с тенденцией на снижение. В дополнение к этому уже четвертый день подряд наблюдается стабилизация в числе пациентов, находящихся в реанимации. На данный момент во Франции 6845 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

"По всей видимости мы выходим на вершину плато, но эпидемия продолжает развиваться крайне активно. Мы должны сохранять бдительность", - заявил СМИ глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.