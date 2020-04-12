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12.04.2020 21:08
Рубрика: В мире

Во Франции более 14 тысяч человек скончались от коронавируса

Текст: Алексей Чуриков

Министерство здравоохранения Франции обновило статистику заболеваемости и смертности от коронавируса нового типа. По последним данным, в стране от COVID-19 уже скончалось более 14 тысяч человек. По числу заразившихся Франция приближается к отметке в 100 тысяч граждан, сейчас число зараженных составляет более 95 тысяч. Отмечается, что 37,1 тысячи случаев заражения приходятся на дома престарелых.

Фото: iStock
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При этом, отмечается в сообщении министерства, в целом по стране фиксируется оптимистичная динамика развития эпидемии по ряду показателей. Так, количество смертей за последние 24 часа - 315 человек - является самым низким с 29 марта, с тенденцией на снижение. В дополнение к этому уже четвертый день подряд наблюдается стабилизация в числе пациентов, находящихся в реанимации. На данный момент во Франции 6845 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

"По всей видимости мы выходим на вершину плато, но эпидемия продолжает развиваться крайне активно. Мы должны сохранять бдительность", - заявил СМИ глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

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