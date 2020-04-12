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12.04.2020 22:42
Рубрика: В мире

Жалобы не помогут

Во Франции нарушителей самоизоляции штрафуют безжалостно и по-крупному. Спорить - себе дороже
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
В Париже по-настоящему летняя погода: небывалые для начала апреля плюс 26. Но строгим карантинным режимом всем французам строго наказано оставаться по домам.
Для контроля за режимом карантина в этот уикенд были отмобилизованы 160 тысяч полицейских и жандармов. Фото: Reuters Для контроля за режимом карантина в этот уикенд были отмобилизованы 160 тысяч полицейских и жандармов. Фото: Reuters
Для контроля за режимом карантина в этот уикенд были отмобилизованы 160 тысяч полицейских и жандармов. Фото: Reuters

Для контроля в этот уикенд по всей стране были отмобилизованы 160 тысяч полицейских и жандармов. С середины марта, когда здесь объявили антивирусные меры, правоохранителями было проведено без малого десять миллионов проверок на улицах и автотрассах, а число штрафов, выписанных нарушителям карантина, приблизилось к 600 тысячам. В первую очередь наказывают тех, кто рискнул выйти без заполненного собственноручно формуляра на сайте местного МВД. Там помимо личных данных и адреса указаны разрешенные поводы покинуть жилище, как-то: поход на работу, покупка продуктов или лекарств, визит ко врачу, часовая и индивидуальная прогулка в радиусе километра от дома. При этом необходимо указать дату и точное время заполнения формуляра. Кстати, несколько дней тому назад желающие получили возможность зарегистрироваться на том же сайте и скачивать на свой смартфон QR-код, который следует обновлять перед каждым выходом в город.

Фото: Владимир Биль/РГ
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Итак, у меня на руках документ или смартфон с QR-кодом. Если при проверке полицейские выявляют несоответствие информации реальному положению вещей, к примеру, человек решил совершить прогулку на велосипеде, что нынешними правилами запрещено, превысил временной лимит или привел причину, которую проверяющие сочли малоубедительной, ему выписывают штраф. На первый раз - 135 евро. При повторном нарушении это 200 евро, за третье - 1500 евро, ну а для злостного рецидивиста (четыре нарушения) сумма вырастает до 3750 евро, и ему также грозит шесть месяцев тюрьмы. Причем речь идет о минимальных штрафах. Если штрафы не погашены вовремя, то сумма возрастает в два с лишним раза. Раньше оплатить штраф можно было в течение 45 дней. Теперь, в связи с неординарной ситуацией этот срок увеличили до 90 дней.

Если штрафы не погашены вовремя, то сумма возрастает в два с лишним раза

Стоит отметить, что во Франции полицейские не имеют права брать штрафы наличными. Они обязаны выписать соответствующее уведомление и вручить нарушителю. Через некоторое время человек получит по почте официальную повестку по строго определенной форме.

Фото: AFP/Loic VENANCE
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Если оштрафованный посчитал, что пострадал незаслуженно, он может опротестовать штраф. Для этого следует собрать пакет документов, изложить свою точку зрения, подтвердив ее, что крайне важно, к примеру, показаниями свидетеля сцены общения с полицией, если таковой имеется, квитанциями из аптеки или магазина (там указано помимо всего прочего время покупки и т.д.). Все это надо отправить заказным письмом представителю МВД. Таковой есть в каждом департаменте, его адрес указан на официальной повестке в нижнем правом углу. Этот функционер, обычно полицейский чин не ниже капитана, решает, отменить штраф или дать ему ход. В последнем случае, что происходит довольно часто, нарушителю придется оплатить штраф по повышенному тарифу. Или же жалобщику придется пойти дальше и обратиться в полицейский суд - следующую инстанцию по рассмотрению таких спорных ситуаций.

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