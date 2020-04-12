В Париже по-настоящему летняя погода: небывалые для начала апреля плюс 26. Но строгим карантинным режимом всем французам строго наказано оставаться по домам.

Для контроля в этот уикенд по всей стране были отмобилизованы 160 тысяч полицейских и жандармов. С середины марта, когда здесь объявили антивирусные меры, правоохранителями было проведено без малого десять миллионов проверок на улицах и автотрассах, а число штрафов, выписанных нарушителям карантина, приблизилось к 600 тысячам. В первую очередь наказывают тех, кто рискнул выйти без заполненного собственноручно формуляра на сайте местного МВД. Там помимо личных данных и адреса указаны разрешенные поводы покинуть жилище, как-то: поход на работу, покупка продуктов или лекарств, визит ко врачу, часовая и индивидуальная прогулка в радиусе километра от дома. При этом необходимо указать дату и точное время заполнения формуляра. Кстати, несколько дней тому назад желающие получили возможность зарегистрироваться на том же сайте и скачивать на свой смартфон QR-код, который следует обновлять перед каждым выходом в город.

Итак, у меня на руках документ или смартфон с QR-кодом. Если при проверке полицейские выявляют несоответствие информации реальному положению вещей, к примеру, человек решил совершить прогулку на велосипеде, что нынешними правилами запрещено, превысил временной лимит или привел причину, которую проверяющие сочли малоубедительной, ему выписывают штраф. На первый раз - 135 евро. При повторном нарушении это 200 евро, за третье - 1500 евро, ну а для злостного рецидивиста (четыре нарушения) сумма вырастает до 3750 евро, и ему также грозит шесть месяцев тюрьмы. Причем речь идет о минимальных штрафах. Если штрафы не погашены вовремя, то сумма возрастает в два с лишним раза. Раньше оплатить штраф можно было в течение 45 дней. Теперь, в связи с неординарной ситуацией этот срок увеличили до 90 дней.

Если штрафы не погашены вовремя, то сумма возрастает в два с лишним раза

Стоит отметить, что во Франции полицейские не имеют права брать штрафы наличными. Они обязаны выписать соответствующее уведомление и вручить нарушителю. Через некоторое время человек получит по почте официальную повестку по строго определенной форме.

Если оштрафованный посчитал, что пострадал незаслуженно, он может опротестовать штраф. Для этого следует собрать пакет документов, изложить свою точку зрения, подтвердив ее, что крайне важно, к примеру, показаниями свидетеля сцены общения с полицией, если таковой имеется, квитанциями из аптеки или магазина (там указано помимо всего прочего время покупки и т.д.). Все это надо отправить заказным письмом представителю МВД. Таковой есть в каждом департаменте, его адрес указан на официальной повестке в нижнем правом углу. Этот функционер, обычно полицейский чин не ниже капитана, решает, отменить штраф или дать ему ход. В последнем случае, что происходит довольно часто, нарушителю придется оплатить штраф по повышенному тарифу. Или же жалобщику придется пойти дальше и обратиться в полицейский суд - следующую инстанцию по рассмотрению таких спорных ситуаций.