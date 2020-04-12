Все больше членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт" получают положительный результат при сдаче анализа на коронавирус. За минувшую неделю, как рапортуют ВМФ США, их число выросло в несколько раз: инфекцию нашли у 550 моряков с авианосца, бросившего якорь на базе у острова Гуам. Большая часть из примерно 4,5 тысячи моряков, служащих на корабле, отправлены на карантин на берег.

Как отмечает Business Insider, последствия вспышки на корабле уже давно вышли за его пределы. Скандальные новости вокруг авианосца спровоцировали кризис лидерства в ВМС США. Капитан авианосца Бретт Крозье, сам подхвативший вирус, был снят с должности за то, что по незащищенной связи в обход командования отправил рапорт о тревожной ситуации на судне, который в конечном итоге попал в руки журналистов. За это его грубо раскритиковал министр ВМС США Томас Модли, который и сам позже ушел в отставку.

Пентагон запретил публиковать данные о зараженных в конкретных подразделениях

Между тем "Теодор Рузвельт" - далеко не единственный в вооруженных силах США эпизод с коронавирусом, который грозит парализовать часть флота и ставит под вопрос его боеготовность. Как предостерегает информационный ресурс Slate, "ВМС проигрывают битву с коронавирусом". Пентагон ранее запретил публиковать данные о зараженных в конкретных подразделениях, но если судить по общим сводкам, то только в ВМС есть не менее двух сотен заболевших помимо моряков с "Теодора Рузвельта".

По данным military.com, COVID-19 зафиксировали у моряков авианосца "Рональд Рейган", который несет боевое дежурство у берегов Японии, а также на авианосце "Карл Винсон". Кроме того, симптомы вируса были обнаружены у одного из членов экипажа авианосца "Нимиц", который готовился к отплытию на боевое дежурство. В результате моряка вывели из состава команды, а остальным ограничили передвижение на две недели. Военное руководство бьет тревогу. В силу ряда факторов вооруженные силы особенно уязвимы перед инфекцией, а корабли могут превратиться в вирусные ловушки для экипажа. Сейчас основная проблема в том, что нет возможности оперативно проводить тестирование тысяч военных. "Нам нужно быстро проверять большое число людей, этого не хватает, и когда такая возможность появится - неизвестно", - рассказал адмирал Майк Гилдэй. В Пентагоне признают, что вирус может поразить многие суда американского флота. Генерал Джон Хайтен, занимающий должность замглавы Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США, заявил, что "это плохая идея считать судно "Теодор Рузвельт" исключением, у нас еще очень много кораблей".

Между тем

Министерство вооруженных сил Франции сообщило о 50 заразившихся COVID-19 на флагмане флота и единственном авианосце страны "Шарль де Голль". После того как у нескольких членов экипажа обнаружили первые симптомы, на борт отправили военных медиков с тестами, которые и выявили вспышку заболевания. Из 66 проведенных тестов в 50 случаях был диагностирован положительный результат.