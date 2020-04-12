Вывозными рейсами ежедневно возвращаются в РФ около 500 человек

Новости

Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца 16:47
Для преодоления кризиса Финляндия открыла секретные склады 16:39
Известное челябинское граффити отправили на карантин 16:33
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи 16:30
В Республике Сербской отдали дань памяти российским добровольцам 16:29
Умер Александр Тимофеевский-младший 16:21
В Ростовской области коронавирусом заболел ребенок 16:17
Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из "Мстителей: Финал" 16:05
В Крыму умерла онкобольная, которой трижды отказали в госпитализации 16:05
Как нас обманывают на шиномонтаже. Шесть популярных способов 15:53
Нил Гейман опубликовал удаленные сцены из эпизода "Доктора Кто" 15:49
Германия стала принимать инфицированных коронавирусом из других стран ЕС 15:48
В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков 15:40
Как отразился карантин на детях, находящихся на семейном обучении 15:36
Кадыров: космонавты будут проходить часть подготовки в Чечне 15:25
На Среднем Урале начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции 15:21
На Дону медики получат дополнительные выплаты 15:20
Премьер Японии показал пример поведения в период самоизоляции 15:19
Режиссер Нобухико Обаяси умер от рака 15:15
К концу апреля в Подмосковье развернут более 7 тысяч инфекционных коек 14:57
МВД предупредило о новом мошенничестве, связанном с COVID-19 14:57
Голикова: 14-16 апреля станет понятно, прекратился ли в РФ рост заболеших 14:54
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+ 14:51
Испанские рестораны начали придумывать меню ко дню избавления от COVID-19 14:45
Проституткам в Германии разрешили ночевать "на работе" из-за коронавируса 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 16:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трудная дорога домой

Вывозными рейсами ежедневно возвращаются в РФ около 500 человек
Текст: Евгений Гайва
На понедельник 13 апреля запланировано два рейса компании "Аэрофлот", которыми домой из Черногории и Испании вернутся 500 российских граждан, сообщили в Минтрансе. Еще шестью рейсами с 10 апреля вывезли около полутора тысячи россиян, застрявших в разных странах после прекращения международного сообщения и перекрытия границ в условиях пандемии коронавируса.

Два рейса прибыли 10 апреля: из Пхукета в Санкт-Петербург и из Кипра в Москву, вернулись около 150 человек. А 11 апреля 370 российских граждан вывезено в Москву из Бангкока. Четыре рейса выполнены 12 апреля. В Москву из Токио вернулись 180 россиян. Из Сеула во Владивосток и Хабаровск авиакомпания "Аврора" вывезла около 250 человек, еще около 200 россиян вернулись рейсом "Уральских авиалиний" из Бангкока в Красноярск.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
На 12 апреля запланировано четыре вывозных рейса

До 16 апреля сформирован новый предварительный график вывозных рейсов, сообщили в Росавиации. Он будет передан в Оперативный штаб правительства для окончательного утверждения. Предполагаются рейсы как в Москву, так и в другие города из Индии, Таиланда, США, Италии, Турции, Нидерландов.

За каждым рейсом стоит большая работа. В условиях закрытого авиасообщения некоторые страны неохотно дают разрешение на полет, условия отправки россиян постоянно меняются. Сложно также собрать соотечественников. Для вылета домой им необходимо оставить заявку на портале госуслуг. Только после этого формируются списки пассажиров на вывозной рейс. Одним рейсом вывозят пассажиров только в один регион, чтобы исключить расползание инфекции. При этом важно обеспечить загрузку борта.

По прилету все пассажиры проходят обследование и карантин. Потому действуют ограничения. В сутки в Москву привозят не более 500 человек, а в аэропорты, расположенные в других субъектах, - не более 200 человек. Это необходимо, чтобы уделить достаточно внимания каждому прилетевшему пассажиру.

До 16 апреля планируются вывозные рейсы из Индии, Таиланда, США, Италии

Всех организованных туристов, то есть купивших путевки, туркомпании уже вывезли к началу апреля. Так что сейчас за рубежом остаются только те россияне, которые отправились путешествовать до введения ограничений самостоятельно. В первую очередь вывозят россиян, выехавших за границу в этом году в качестве туристов.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил наладить механизм возвращения россиян на родину и создать все условия для соблюдения вернувшимися режима самоизоляции и карантина.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край Владивосток Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+
В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле