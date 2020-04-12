Вывозными рейсами ежедневно возвращаются в РФ около 500 человек

На понедельник 13 апреля запланировано два рейса компании "Аэрофлот", которыми домой из Черногории и Испании вернутся 500 российских граждан, сообщили в Минтрансе. Еще шестью рейсами с 10 апреля вывезли около полутора тысячи россиян, застрявших в разных странах после прекращения международного сообщения и перекрытия границ в условиях пандемии коронавируса.

Два рейса прибыли 10 апреля: из Пхукета в Санкт-Петербург и из Кипра в Москву, вернулись около 150 человек. А 11 апреля 370 российских граждан вывезено в Москву из Бангкока. Четыре рейса выполнены 12 апреля. В Москву из Токио вернулись 180 россиян. Из Сеула во Владивосток и Хабаровск авиакомпания "Аврора" вывезла около 250 человек, еще около 200 россиян вернулись рейсом "Уральских авиалиний" из Бангкока в Красноярск.

До 16 апреля сформирован новый предварительный график вывозных рейсов, сообщили в Росавиации. Он будет передан в Оперативный штаб правительства для окончательного утверждения. Предполагаются рейсы как в Москву, так и в другие города из Индии, Таиланда, США, Италии, Турции, Нидерландов.

За каждым рейсом стоит большая работа. В условиях закрытого авиасообщения некоторые страны неохотно дают разрешение на полет, условия отправки россиян постоянно меняются. Сложно также собрать соотечественников. Для вылета домой им необходимо оставить заявку на портале госуслуг. Только после этого формируются списки пассажиров на вывозной рейс. Одним рейсом вывозят пассажиров только в один регион, чтобы исключить расползание инфекции. При этом важно обеспечить загрузку борта.

По прилету все пассажиры проходят обследование и карантин. Потому действуют ограничения. В сутки в Москву привозят не более 500 человек, а в аэропорты, расположенные в других субъектах, - не более 200 человек. Это необходимо, чтобы уделить достаточно внимания каждому прилетевшему пассажиру.

До 16 апреля планируются вывозные рейсы из Индии, Таиланда, США, Италии

Всех организованных туристов, то есть купивших путевки, туркомпании уже вывезли к началу апреля. Так что сейчас за рубежом остаются только те россияне, которые отправились путешествовать до введения ограничений самостоятельно. В первую очередь вывозят россиян, выехавших за границу в этом году в качестве туристов.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил наладить механизм возвращения россиян на родину и создать все условия для соблюдения вернувшимися режима самоизоляции и карантина.