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12.04.2020 13:42
Рубрика: В мире

Выздоровевших после COVID-19 в Германии превысило число заболевших

Текст: Юрий Чернов

В Германии впервые с начала эпидемии коронавируса нового типа число выздоровевших пациентов превысило число заразившихся. По данным берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха, количество подтвержденных на данный момент случаев заражения составляет 120 479. При этом выздоровели 60 200 пациентов, а число инфицированных составило 57 606.

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В институте отмечают, что эпицентром COVID-19 в Германии остается Бавария, где за все время заразились более 32 тысяч человек, скончались - 786. Северный Рейн - Вестфалия занимает второе место по числу заболевших - 24 тысячи человек (495 скончались).

К концу этой недели в Германии также зафиксировали наименьший рост летальных исходов за последние 10 дней. К субботе 11 апреля в стране было зафиксировано 2 736 смертей.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

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