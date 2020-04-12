За сутки в КНР выявили 99 заразившихся коронавирусом

В Китае за сутки выявлены еще 99 человек, заразившихся коронавирусом. Подчеркивается, что 97 из них - прибыли из-за границы. Два человека, не покидавшие территорию страны, подхватили COVID-19 в провинции Хэйлунцзян (граничит с Приморским краем - прим. "РГ").

Власти КНР также сообщили, что летальных исходов за минувших 24 часа не было, а 50 человек выписаны из больниц. В провинции Хубэй, где в конце декабря был обнаружен первый инфицированный COVID-19, за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения, ни один человек не умер, информирует ТАСС.