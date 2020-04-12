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12.04.2020 10:34
Рубрика: Общество

За сутки в России добавилось 2 186 заболевших COVID-19 в 52 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России добавилось 2 186 заболевших COVID-19 в 52 регионах. Такие данные сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.

Самая тяжелая ситуация по-прежнему в Москве, где добавилось 1306 заболевших. В целом распределение по субъектам такое:

1. Москва 1306

2. Московская область 278

3. Санкт-Петербург 69

4. Мурманская область 61

5. Нижегородская область 42

6. Краснодарский край 31

7. Красноярский край 25

8. Владимирская область 23

9. Республика Мордовия 23

10. Республика Башкортостан 19

11. Брянская область 18

12. Ивановская область 18

13. Чеченская Республика 17

14. Рязанская область 16

15. Тамбовская область 15

16. Пермский край 15

17. Ярославская область 14

18. Ростовская область 14

19. Воронежская область 12

20. Ямало-Ненецкий АО 12

21. Республика Бурятия 12

22. Чувашская Республика 11

23. Амурская область 11

24. Тюменская область 9

25. Ставропольский край 8

26. Астраханская область 8

27. Ульяновская область 8

28. Республика Северная Осетия 7

29. Республика Марий Эл 7

30. Саратовская область 7

31. Белгородская область 5

32. Липецкая область 5

33. Калининградская область 5

34. Ленинградская область 5

35. Кабардино-Балкарская Республика 5

36. Волгоградская область 5

37. Иркутская область 5

38. Свердловская область 4

39. Забайкальский край 4

40. Костромская область 3

41. Тульская область 3

42. Вологодская область 3

43. Самарская область 3

44. Республика Саха (Якутия) 3

45. Карачаево-Черкесская Республика 2

46. Удмуртская Республика 2

47. Омская область 2

48. Республика Крым 2

49. Курская область 1

50. Кировская область 1

51. Курганская область 1

52. Приморский край 1

Всего в России зарегистрировано уже 15 770 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. Выздоровели за прошедшие сутки 246 человек:

Москва - 188

Московская область - 6

Республика Дагестан - 5

Республика Крым - 5

Калининградская область - 4

Мурманская область - 4

Тюменская область - 4

Республика Адыгея - 3

Республика Татарстан - 3

Свердловская область - 3

Волгоградская область - 2

Воронежская область - 2

Калужская область -2

Омская область - 2

Республика Марий Эл - 2

Ростовская область - 2

Белгородская область - 1

Кабардино-Балкарская республика - 1

Оренбургская область - 1

Республика Бурятия - 1

Республика Чувашия - 1

Ставропольский край - 1

Челябинская область 1

Ярославская область -1

Алтайский край - 1.

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 291. Умерли за сутки 24 пациента с коронавирусом:

Москва - 14

Московская область - 4

Чеченская республика - 2

Костромская область - 1

Республика Башкортостан - 1

Республика Ингушетия - 1

Смоленская область 1.

За весь период пандемии по России умерли 130 человек.

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